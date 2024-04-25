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«ركن القصص المصورة».. عالم من الخيال بـ«الشارقة القرائي للطفل»

ركن القصص المصورة
25 ابريل 2024 19:30

الشارقة (الاتحاد)
يقدم «ركن القصص المصورة» ضمن فعاليات الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» برنامجاً حافلاً يتضمن أكثر من 132 فعالية تستهدف تنمية الملكات الإبداعية للأطفال واليافعين، وصقل مهاراتهم وتطوير مواهبهم وقدراتهم في صناعة القصص المصورة، حيث تستضيف ورش العمل والجلسات النقاشية نخبة من رواد صناعة الرسوم المتحركة وكتب القصص المصورة من جميع أنحاء العالم.
يأتي ذلك ضمن برنامج حافل يستعد فيه الأطفال واليافعون للانطلاق في رحلة شيقة إلى عالم الإبداع والخيال والاكتشاف في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» من 1 حتى 12 مايو في «مركز إكسبو الشارقة»، تحت شعار «كن بطل قصتك».
«صمم أبطالك»
يشهد «ركن القصص المصورة» مجموعة من ورش العمل التفاعلية، منها ورشة «تحريك ثلاثي الأبعاد»، التي تنطلق في رحلة الإبداع الرقمي مع برنامج «مايا وبليندر» لتعليم المشاركين كيفية تصميم وتحريك النماذج الثلاثية الأبعاد، وإثراء مخيلتهم باحتمالات وإمكانيات لا حدود لها.
وتستهدف ورشة «صمم أبطالك» رواة القصص الواعدين من الناشئة الذين يصنعون أبطالاً خارقين يمتلك كلٌّ منهم قوة وشخصية وهوية بصرية فريدة، انطلاقاً من مسودة الرسم الأولي، وصولاً إلى القصة المصورة، حيث يروي المشاركون سردياتهم التي تأسر قلوب الجمهور.
وتساعد ورشة «صناعة المحتوى» المشاركين على استخدم إمكانات الهاتف المحمول والأدوات المتاحة لإنتاج محتوى جذاب، واستكشاف تقنيات التصوير، والتعديل، وطرق السرد لمختلف الوسائط.
أما ورشة «ريادة الأعمال»، فتتناول عالم ريادة الأعمال في كتب الكوميكس، وتعرّف الحضور على الخطوات اللازمة لإطلاق المشاريع الخاصة، وإنشاء قنوات توزيع فعالة لكتب الكوميكس.
فيما يتعرف المشاركون في ورشة «السرد المرئي» على سبل إعداد القصة، ورسم الشخصيات والمشاهد المرتبطة، بالإضافة إلى تجربة تقنيات السرد المرئي.
«بوب آرت»
في حين تتيح ورشة «فن الكوميكس» للمشاركين فرصة استكشاف تقاطع فن الـ«بوب آرت» مع فن القصص المصورة، إلى جانب التعمق في تاريخ فن الـ«بوب آرت» وتعلم تقنيات دمج عناصره في صناعة محتوى الكتب المصورة. وتشكل أنشطة الورشة تحية إجلال وإكبار لرواد هذه الحركة الفنية كالفنان روي فوكس ليختنشتاين، والرؤى المعاصرة لغيره من الفنانين.
وتستكشف ورشة «جمالية الصفحات» كيفية اندماج الأدب مع الجماليات البصرية من خلال إطارات الصفحات الكتابية، حيث يتم اختيار صفحات كتب قديمة، لإعداد الإطارات، وتجميع القطع لإنشاء أعمال فنية مذهلة بصرياً.
وتتعمق ورشة «صناعة الفوانيس» في تقنيات البناء، وتصميم فوانيس مستوحاة من الكوميكس، وصنع أعمال فنية، متيحة للمشاركين فرصة إتقان تصميم وصناعة الفوانيس عبر نشاط إبداعي متميز.
وتحث ورشة «خوذات معاصرة» المغامرين الشباب للانغماس في عالم الـ«كوسبلاي» ولعب دور شخصياتهم المفضلة، حيث يتعلم المشاركون استخدام المواد وتقنيات التشكيل والمخيلة لتصميم وصناعة خوذات من الورق المقوى بطريق إبداعية واحترافية.
مبدعون
يشكل برنامج الجلسات، التي يقدمها «ركن القصص المصورة»، إضافة قيّمة إلى فعاليات دورة العام الجاري من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، إذ تستضيف الجلسات مجموعة من كبار مبدعي وفناني الرسوم المتحركة، ومنهم الفنان البحريني صلاح كارتونز، الذي أسهم أسلوبه الفني الفريد بإثراء باقة من كبرى الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط.
يشارك في الجلسات النقاشية كاتب القصص المصورة الكويتي عبد العزيز إبراهيم، الذي ألهمت قصصه البطولية القراء والجماهير في جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب رسام الكاريكاتير الإماراتي خالد الجابري، الذي نجح في تعزيز الحوار الثقافي بين المتابعين على منصة «إنستغرام».
كما يمنح «ركن القصص المصورة» تجربة مدهشة، تخط سطور كل صفحة من صفحاته قصة البطل الكامن في نفس كل طفل ويافع وشاب.

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