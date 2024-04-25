«Kung Fu Panda 4».. عودة «التنين المحارب»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد 7 سنوات من أحداث الجزء الثالث، وبعدما استطاع الباندا «بو» الانتصار على الشرير «كاي» صاحب القوى الخارجة الذي تغلب على كل معلمي الكونج فو، يعود التنين المحارب «بو» في الجزء الرابع من سلسلة فيلم الأنيمشين العائلي (Kung Fu Panda)، ليخوض مغامرة جديدة ضد الساحرة الشريرة «الحرباء كاميليون» التي تعتبر من أقوى الساحرات المتغيرات في الشكل.

يشارك في الأداء الصوتي للفيلم، كل من جاك بلاك، كي هوي كوان، بريان كرانستون أوكوافينا، فيولا ديفيس، وإيان ماكشين، وهو من إخراج ستيفاني ستاين ومايك ميتشل.

وبعد إطلاق الجزء الأول من الفيلم الذي عُرض عام 2008، نجح المؤلفان جلين بيرجر وجوناثان أيبل، في استثمار عملية نجاحه عالمياً وعربياً، ونفذوا 3 أجزاء حصلت جميعها على مراكز متقدمة في شباك التذاكر، بقصص مختلفة ومغامرات تمزج بين الأكشن والدراما والكوميديا.



زعيم روحي

تبدأ أحداث الجزء الرابع من السلسلة، بظهور التنين المحارب «البادندا بو» الذي يؤدي صوته الممثل جاك بلاك، وهو يحارب أحد الأشرار، لإنقاذ أهل مدينته وادي السلام، ليخبره بعد ذلك معمله «شيفو» بأنه تم اختياره ليكون بمرتبة أهم مما هو عليها، كـ«تنين محارب»، إلى «زعيم روحي» لوادي السلام، وعليه أن يبدأ في البحث عن محارب جديد وتدريبه علي الفنون القتالية.



مغامرة خطيرة

في هذه الأثناء، يعلم «بو» بوجود شريرة تدعى «الحرباء كاميليون» التي تخطط للاستيلاء على مهارات معملي الكونغ فو، لكي تتحكم في «وادي السلام»، فيؤجل «بو» ما تحدث عنه معلمه «شيفو»، ليذهب في مغامرة خطيرة للبحث عن «الحرباء كاميليون».



تحالف

يتعرف «بو» في مغامرته على الثعلبة الماكرة والمقاتلة سريعة البديهة «زِن»، التي تتحالف معه من أجل الوصول إلى «الحرباء كاميليون» ومواجهتها، لكنه يتعرض للخيانة من قبل «زِن»، ويكتشف تحالفها مع «الحرباء كاميليون» للإطاحه به.



فنون قتالية

عبر بوابة زمنية، تستحضر الساحرة «الحرباء كاميليون» معلمي الكونغ فو، أعداء «بو» الذين هزمهم في الأجزاء السابقة، وذلك للاستيلاء على مهاراتهم وتقنيات الكونج فو الخاصة بهم لكي تستطع مواجهة «بو»، الذي يدخل في معارك قتالية ضد جيش «الحرباء كاميليون»، من أجل الوصول إليها وإيقاف خطتها وإعادة الفنون القتالية الخاصة بهم، وإغلاق بوابة الزمن، وتعرف وقتها «زِن» خطأها في التحالف مع «الحرباء كاميليون»، وتساعد «بو» في الانتقام منها، الأمر الذي يدفع «بو» لاختيارها لتدريبها لتكون «التنين المحارب» بدلاً عنه.