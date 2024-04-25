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الصين ترسل طاقما إلى محطتها الفضائية

الطاقم المتوجه إلى محطة الفضاء الصينية
25 ابريل 2024 23:20

أرسلت الصين، اليوم الخميس، طاقما جديدا إلى محطة "تيانغونغ" الفضائية في إطار برنامج يهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول العام 2030، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.
وانطلقت المهمة الفضائية "شنتشو-18"، التي تضم ثلاثة رواد فضاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، وثُبتت المركبة على صاروخ من طراز "لونغ مارش-2إف".
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية أنّ عملية الإطلاق كانت "ناجحة تماماً".
يقود الطاقم رائد الفضاء ويه غوانغفو الذي سبق أن كان ضمن طاقم المركبة الفضائية "شنتشو-13" في العام 2021. وتضم المهمة أيضاً رائدي الفضاء لي كونغ ولي غوانغسو اللذين يقومان بأول رحلة فضائية لهما.

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  • لحظة انطلاق المهمة إلى محطة الفضاء الصينية
    لحظة انطلاق المهمة إلى محطة الفضاء الصينية

وأشارت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة "سي ام اس ايه" إلى أنّ الطاقم سيبقى في محطة تيانغونغ لستة أشهر، بهدف إجراء تجارب في "مجالات فيزياء الجاذبية الصغرى الأساسية، وعلوم المواد الفضائية، وعلوم الحياة الفضائية، وطب الفضاء، وتكنولوجيا الفضاء".
تشكل محطة "تيانغونغ"، المشروع الرئيسي لبرنامج الصين الفضائي الذي نجح أيضا في إنزال مركبات آلية على سطحي المريخ والقمر، ومكّن الصين من أن تصبح ثالث دولة تنجح في إرسال بشر إلى المدار.
يُتوقَّع أن تسبح "تيانغونغ"، التي أُنجز بناؤها عام 2022، في الفضاء على مدار أرضي متدني العلو على ارتفاع 400 إلى 450 كيلومترا، لعشر سنوات على الأقلّ.
يتألف طاقم المحطة الفضائية من فرق متناوبة مكونة من ثلاثة رواد فضاء.
سيحل الطاقم الجديد محل طاقم مهمة "شنتشو-17" الذي أُرسل إلى المحطة في أكتوبر الماضي.
تعتزم الصين إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030 وبناء قاعدة عليه.

المصدر: آ ف ب
الصين
محطة الفضاء
محطة الفضاء الصينية
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