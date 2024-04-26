5 مميزات للأب الحازم

ترجمة: عزة يوسف

يضطر الآباء والأمهات لاتخاذ موقف صارم مع الأبناء وعدم التساهل معهم، حتى يتعلموا من أخطائهم ولا يكررونها، فقد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين ينشأون لأبوين حازمين أكثر اعتماداً على النفس وتحملاً للمسؤولية، وإليك بعض العلامات التي تدل على أنك والد حازم كما ذكرها موقع «I mom» الأميركي:



الانضباط

إذا كان ابنك يتأخر في أداء الواجب المدرسي، وقد أمرته بتسليم واجباته وإلا سيحرم من ألعاب الفيديو في عطلة نهاية الأسبوع، ثم تأخر عن تسليم واجب واحد، يمكنك إعطاؤه يوماً من الألعاب وحرمانه من بقية الأيام، حيث إنه أدى فرضه المدرسي بالفعل، ولكن سلمه متأخراً، فالهدف هنا تعليمه تحمل المسؤولية، وليس معاقبته في كل الأحوال.



الحب

يكمن الفرق بين الأب المتسلط والأب الحازم، رغم أن كليهما يطالبان أبناءهما بالكثير، بأن الحازم يعطي أطفاله في المقابل حباً وحناناً واهتماماً، ويمدهم بالدعم الذي يحتاجونه.



التشجيع

إذا كنت تشجع أطفالك على اتخاذ القرار وتحمل عواقبه، فإنك والد حازم، فالهدف هو تعليمهم حل المشاكل التي يقعون فيها، مع منحهم بعض التوجيه وإرشادهم لطرق التفكير الصحيحة.



المرونة

في بعض الأحيان قد تساعد طفلك في إنجاز مهامه لتعلمه أن مساعدة من نحب في الأوقات الصعبة أمر مهم وضروري بين أفراد الأسرة.



الاستماع

إذا كنت تستمع إلى أطفالك لتعرف وجهة نظرهم، وتشعرهم بأهمية حديثهم، فأنت والد جيد تشعر أولادك بذاتهم واحترامك لهم.