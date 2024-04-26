رانيا يوسف.. بين «الأشقياء» و«التاروت»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت الممثلة المصرية رانيا يوسف، من تصوير مشاهدها في مسلسل «جريمة منتصف الليل»، وتجسد فيه شخصية فتاة استعراضية، تعيش حالة من الصراع النفسي مع ابنتها بسبب طبيعة عملها، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية حول مجموعة من جرائم القتل المنظمة بإحدى الجامعات، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، بطولة أحمد عبد العزيز، وملك قورة. وتنتظر رانيا عرض مسلسل «الأشقياء»، حيث تجسد شخصية سيدة أعمال انتهازية لديها استعداد لفعل أي شيء للوصول إلى أهدافها، وتدور أحداثه حول صراع رجال الأعمال والسلطة لتعظيم ثرواتهم على حساب الآخرين، تأليف خالد الغيطاني، وإخراج محمد خضري، بطولة خالد زكي، ودعاء حاتم.

وعلى الصعيد السينمائي تنتظر يوسف عرض فيلمين، الأول «خلي بالك من اللي جي» وتجسد فيه شخصية فتاة خارجة عن القانون، وتدور أحداثه حول ثلاث فتيات يُطلب منهن القيام بمهمة وطنية، فيواجهن العديد من التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ المهمة، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، بطولة مجدي كامل، وسارة سلامة.

والثاني «التاروت» وتجسد فيه شخصية سيدة تتعرض لحادث يسبب لها أزمة كبيرة، لتعيش بشخصيتين وتواجه صراعات نفسية عنيفة، ويناقش الفيلم مصائر البشر في اعتقادهم الخاطئ بورق التاروت، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، بطولة محمد عز، وسمية الخشاب.