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فوز ناكامورا بثلاث جوائز «فلام» الموسيقية

آية ناكامورا (أ ف ب)
27 ابريل 2024 01:29

باريس (أ ف ب) 

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فازت المغنية الفرنسية من أصل مالي، آية ناكامورا، التي من المحتمل مشاركتها في أولمبياد باريس، بثلاث مكافآت في حفلة توزيع جوائز «فلام» (Flammes) لموسيقى الراب.
افتُتحت الأمسية في شاتليه بالعاصمة الفرنسية بمزيج متداخل (ميدلي) من أغنيات ناكامورا التي تُعدّ الأكثر استقطاباً للمستمعين بين المغنّين الناطقين بالفرنسية في العالم. وفازت صاحبة أغنية «دجادجا» التي حققت أكثر من 950 مليون مشاهدة في يوتيوب عام 2018، بأبرز مكافآت الأمسية، إذ نالت جائزة فنانة العام، وأخرى عن ألبوم البوب الحديث وجائزة عن تأثيرها العالمي. وكانت ناكامورا فازت خلال الدورة الأولى من «فلام» بجائزة فنانة العام.
ومنذ أن أوردت مجلة «ليكسبريس» فكرة أن تؤدي ناكامورا أغنية لإديت بياف في حفلة افتتاح الألعاب الأولمبية في السادس والعشرين من يوليو، وإنْ كان لم يتم بعد تأكيد مشاركة ناكامورا في الأولمبياد. 
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المغنية الفرنسية «لها تماماً مكانها في مراسم افتتاح أو اختتام» دورة الألعاب الأولمبية، مشيراً إلى أنّ القرار يعود إلى المدير الفني لهذه الاحتفالات توما جولي.

ناكامورا
آية ناكامورا
أولمبياد باريس 2024
فرنسا
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