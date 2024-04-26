«الأبوة الإيجابية».. منصة آمنة لحماية المراهقين

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

من أجل أسرة واعية ومجتمع متماسك، تعمل مؤسسة التنمية الأسرية عبر المنصة التفاعلية الرقمية، على نشر أساسيات الأبوة الإيجابية وتعزيز المهارات للتمكن من التعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة، والتركيز على الجانب الاجتماعي والنفسي والتعليمي والديني والصحي والمالي، خاصة في العالم الرقمي، لتُسهِّل على الوالدين والقائمين على رعاية الأبناء في مرحلة المراهقة الوصول للمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة.



إيجابية وآمنة

ميثاء العامري، رئيس قسم تثقيف الأسرة في إدارة مساندة الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أكدت أن «منصة الأبوة الإيجابية» تهدف إلى بناء علاقة إيجابية وآمنة بين الوالدين والأبناء في مرحلة المراهقة، بما يضمن لهم نمواً سليماً ومتوازناً، كما توفر الدعم المناسب للمراهقين في هذه المرحلة، مع الحرص على تثقيف الوالدين ومساعدتهم على التوجيه والضبط الإيجابي لسلوكيات المراهقين لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجههم في ظل التغيرات الحياتية المتسارعة.



تعديل السلوك

وأوضحت العامري أن المنصة تركز على الخصائص النمائية والتغيرات الجسدية وكيفية التعامل معها، كما تتضمن مجموعة من المواد التوعوية والتثقيفية المرئية والمقروءة والمسموعة، بهدف الوصول لأكبر شريحة في المجتمع، من أجل الإسهام في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة، وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية، مشيرة إلى توفير تطبيقات عملية تلعب دوراً فاعلاً في تلبية الاحتياجات المختلفة لدى الأبناء المراهقين، الأمر الذي يمكن الوالدين من وضع القرارات المناسبة لتعديل السلوك، واستعراض أسباب تصرف المراهقين بطرق لا يحبذها الأهل، بما يسمح بالتعامل مع هذه السلوكيات ووضع الاستراتيجيات المناسبة لها.



جودة الحياة

وأوردت العامري أن المنصة تتناول العديد من القضايا في مجال تربية المراهقين، بحيث يمكن لأولياء الأمور الاستفادة منها، وفي حال عدم توفر قضية معينة، بإمكان صاحب الموضوع طرح المشكلة ليأتيه الرد بالتفصيل، حيث تُحَوَّل إلى الاختصاصيين والخبراء الاجتماعيين بالمنصة، والتي تشتمل على محتوى علمي متنوع مرئي ومقروء ومسموعٍ، للإجابة عن كل التساؤلات، مشيرة إلى أنها ساعدت الوالدين على رعاية الأبناء في مرحلة المراهقة، وجعلتهم يصلون للمعارف والمهارات اللازمة لتربيتهم وفقاً لخصائصهم واحتياجاتهم النمائية في هذه المرحلة، متضمنة كل الجوانب المرتبطة بتربية المراهقين بطريقة سهلة ومبسطة ومتاحة بشكل دائم لتمكين الوالدين من ممارسة تربية نفسية وبدنية وصحية متوازنة، تسهم في تعزيز جودة الحياة في الأسرة والمجتمع.



قضايا شائعة

تؤكد العامري أن «المنصة» تناقش العديد من القضايا الشائعة التي يمكن للوالدين وأولياء الأمور الاستفادة منها، مثل (ابني في مرحلة المراهقة، كيف أضع قواعد واضحة لاستخدام الألعاب الإلكترونية؟).. وجاء الرد على المنصة كالتالي (أنصحك في البداية أن تشارك ابنك هذه الألعاب أكثر من مرة، حتى تدخل في دائرة اهتماماته، وإذا أردت أن ينتبه لك ابنك المراهق، عليك في البداية أن تدخل أنت إلى عالمه ودائرة اهتماماته، فيشعر بصداقتك فيتقبل منك)». ومن القضايا الأخرى التي تتردد على خبراء المنصة «ابني المراهق يرفض التعليم الأكاديمي، ويرغب في أن يصبح صانع محتوى على اليوتيوب»، وجاء الجواب «قد يحدث عند الأبناء تشوش في معايير النجاح، فيرى أن الشهرة والكسب المالي من أهم معايير النجاح، ويسعى إلى الأسهل في حياته وليس الأفضل، لا ترفض فكرته، وإنما ناقشه فيها، لأن الصدام مع المراهق قد يزيد موقفه عناداً وتشدداً، ناقش معه أسباب اختياره لهذه المهنة، وما الذي يريد الوصول إليه، أهي الشهرة، أم المال، أم المتعة؟».



صحة نفسية وجسدية

تضم «منصة الأبوة الإيجابية»، العديد من الأقسام التي تقدم معلومات للمستخدمين عن الصحة النفسية، حيث أوضحت العامري أن هناك ارتباطاً كبيراً بين صحة الجسد والصحة النفسية، وكل منهما يؤثر ويتأثر بالآخر، ونتيجة التغيرات التي تحدث في مرحلة المراهقة، من المهم معرفة الوالدين بالجوانب الصحية التي يحتاجها المراهق في هذه المرحلة، من الناحية الغذائية والأنشطة الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى التطرق للاضطرابات النفسية الأكثر شيوعاً، كالقلق والاكتئاب والتوتر، وكيفية إدارتها والتعامل معها.