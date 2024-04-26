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«كانتين الشاطئ».. أطباق شهية على مائدة «دبي للمأكولات»

«كانتين الشاطئ».. أطباق شهية على مائدة «دبي للمأكولات»
26 ابريل 2024 22:11

دبي (الاتحاد)

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مع انطلاق الدورة الحادية عشرة، من مهرجان دبي للمأكولات، تعود فعالية «كانتين الشاطئ»، الوجهة المفضلة لتناول الطعام على شاطئ البحر في دبي، خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 12 مايو المقبل على شاطئ جميرا، لتقدّم مجموعة متنوعة من تجارب الطعام والفعاليات الحية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهي من الفعاليات الرئيسة لمهرجان دبي للمأكولات، والذي يحتفي بالابتكارات في عالم فنون الطهي والمأكولات مع التأكيد على أهمية اتباع التغذية الصحية من خلال ورش العمل وحصص الصحة والتمارين الرياضية وغيرها.
ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة نادي الشاطئ وورش العمل والحفلات الغنائية ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال، كما توفر الفعالية فرصة للاحتفال بالأكل الصحي وفنون الطهي العالمية بطريقة مبتكرة، وكذلك الدور الكبير للطهاة والشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز أساليب الحياة والتغذية.
ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة في عالم فنون الطهي والمأكولات، يُعتبر مهرجان دبي للمأكولات موسماً مهماً لعرض التميز والابتكار في هذا المجال، وفي هذا العام، تستعد دبي لإطلاق دورة متميزة من المهرجان ليعيش السكان والزوار رحلة رائعة ويستكشفوا أروع صور التميز والإبداع في فنون الطهي. 
كما يُسلط المهرجان الضوء على عالم من النكهات والتجارب الفريدة من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة والفعاليات والمسابقات وغيرها، ويقدم تجارب رائعة مناسبة لكافة الأعمار والأذواق والميزانيات بدءاً من الأطباق الإماراتية الأصيلة، إلى المفاهيم المحلية، وصولاً إلى المطاعم العالمية الفاخرة، مع العديد من الوجهات المناسبة للعائلات. 
ويشهد مهرجان دبي للمأكولات 2024 عودة مجموعة من الفعاليات المتميزة مثل «أسبوع دبي للمطاعم»، و«رحلة في عالم المذاقات»، و«طبق بـ 10 دراهم»، إضافة إلى بعض الفعاليات الجديدة مثل «إبداعات الشيف»، والدورة الأولى من فعالية «دليل غولت آند ميلو للطهاة المبتكرين».

مهرجان دبي للمأكولات
كانتين الشاطئ
مهرجان المأكولات
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