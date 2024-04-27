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نسرين أمين.. تخوض «حرب الجبالي»

نسرين أمين.. تخوض «حرب الجبالي»
28 ابريل 2024 01:19

محمد قناوي (القاهرة)

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تنتظر الممثلة المصرية نسرين أمين، عرض مسلسل «حرب الجبالي» خلال الموسم الصيفي، وأيضاً عرض الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق».
قالت نسرين، إنها تقدم في «حرب الجبالي» شخصية شريرة تتعامل بقسوة مع زوجها وكل من حولها، وتدور الأحداث حول الصراع على المال بين عائلات وأصحاب نفوذ، تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.
 وأشارت نسرين إلى أن أحداث المسلسل تم تصويرها في استوديوهات بيروت، وتتناول الصراع بين الخير والشر، بمعالجة درامية واقعية ومعاصرة، ليظل التساؤل حول ما تصنعه الأطماع بين الإخوة والأزواج الذين يعيشون تحت سقف واحد.
كما تنتظر نسرين أمين عرض الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» في موسم عيد الأضحى، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وسيد رجب، وإخراج طارق العريان، ويشهد الجزء الجديد أحداثاً مختلفة، وهو ما ينعكس على شخصية «حنان» التي تجسدها نسرين، والتي التزمت بحب عائلتها وزوجها، وتخشى عليه من الصراعات التي يقع فيها بسبب أشقائه.
 وأبدت نسرين سعادتها بردود الفعل تجاه دورها في المسلسل الرمضاني «بابا جه» من 15 حلقة، مع أكرم حسني، وقالت إنها خلال العامين الأخيرين اتجهت لأدوار الشر والتراجيديا، إضافة إلى تقديم دور الفتاة الشعبية، لذلك فضّلت أن تكون متواجدة على شاشة رمضان الماضي بدور كوميدي، ووجدت ذلك في «بابا جه»، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

نسرين أمين
ولاد رزق
عيد الأضحى
الدراما
الدراما الرمضانية
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