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منصة "ثريدز" تطلق خاصية جديدة

منصة "ثريدز" تطلق خاصية جديدة
28 ابريل 2024 12:30

أعلن أدم موسيري رئيس قطاع منصتي ثريدز وإنستجرام في شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة ميتا بلاتفورمس المالكة لمنصة فيسبوك، إطلاق منصة ثريدز خاصية جديدة تتيح للمستخدمين  تنقية مشاركاتهم من الكلمات والعبارات غير المرغوبة.

تسمى الخاصية الجديدة باسم "كلمات مخفية" (هيدن ووردز) حجب الصوت عند نطق كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية يمكن أن تكون غير مرغوبة للمستخدمين.  وبالإضافة إلى المرشحات مسبقة الإعداد، يمكن للمستخدمين إضافة كلمات وعبارات خاصة بهم  في إعدادات هذه المرشحات. كما يمكن للمستخدمين إبقاف تشغيل هذه الإعدادات في أي لحظة. 

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وقال تطبيق ثريدز للتغريدات القصيرة إن هذه الخاصية ستنقي المحتوى الذي يظهر في قسمي "فولونج" أو "فور يو" ونتائج البحث  والصفحات الشخصية والردود على المشاركات. وتسمح المنصة بالفعل للمستخدمين بتحديد المستخدمين الذين يمكنهم الرد على مشاركاتهم خلال ثلاثة خيارات هي :الجميع أو المستخدمين الذين يتابعهم أو الأشخاص الذين يحددهم فقط. كما تتيح منصة ثريدز خيار تقييد الأشخاص الذين يمكنهم إضافة المستخدم على قائمة الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة مشاركتهم أو ردودهم، من خلال ثلاثة خيارات  هي الجميع أو الأشخاص الذين يتابعهم أو لا أحد على الإطلاق.

وتعتزم شركة ميتا إضافة خاصية مماثلة للتحكم في نشر اقتباسات من مشاركات المستخدم. وقالت منصة ثريدز إنه خلال فترة قصيرة سيكون في مقدور المستخدم تحديد من يسمح لهم بإعادة نشر اقتباسات من مشاركاته على المنصة. كما ستتيح للمستخدم التدخل يدويا لإلغاء الاقتباس من أي مشاركة له.

المصدر: وكالات
ثريدز
فيسبوك
انستغرام
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