المئات يمارسون هوايتهم على مدرج مطار

افترش المئات من محبّي اليوغا أرض أحد مدارج المطار الرئيسي في العاصمة التايلاندية بانكوك ومارسوا هوايتهم المفضّلة في حصة صباحية فيما تواصلت حركة إقلاع الطائرات وهبوطها.

وقُدم مشروب جوز الهند والشاي المثلّج والماء إلى المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 500 معظمهم من النساء خلال هذا النشاط غير المألوف الذي أقيم على مدرج لا يزال قيد الإنشاء من مطار العاصمة التايلاندية.

ونفّذ المشاركون، اعتباراً من الخامسة فجراً، تمرينين بإشراف المدرّبين، وساد بينهم جو من المرح رغم هدير الطائرات.

وبدا بعض الحاضرين، خاصة نجوم شبكات التواصل الاجتماعي، أكثر انشغالاً بالتقاط الصور لنشرها على صفحاتهم.

وقالت المحامية روجيراد تونغسوباكول، التي حضرت الفعالية "كان الأمر ممتعاً. إنه نشاط جميل".

وأضافت "أعمالنا تجعلنا كثيري الانشغال بحيث لا يمكننا ارتياد نادٍ لليوغا".

ومع أنها كانت قلقة في شأن التلوث، قالت المحامية إن فحصاً لجودة الهواء أجري قبل الحصة.

وأوضحت أن "الوضع ليس سيئاً جداً" في هذه الساعة.

ورأت المدربة بافادي كومشوكبايسان (30 عاما) أنه نشاط "مميز جداً"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تُمارس فيها اليوغا على المدرج.