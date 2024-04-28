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5 فوائد للشاي بـ«الملح»

5 فوائد للشاي بـ«الملح»
29 ابريل 2024 00:56

ترجمة: عزة يوسف

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يُعد الشاي أحد المشروبات الأكثر شيوعاً في العالم، لكن الشاي المملح ليس شائعاً، إلا أنه مشروب ثقافي شائع في بعض البلدان الآسيوية، وأوضح موقع «Only My Health» الهندي بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في إضافة الملح إلى الشاي:
تعزيز التذوق
يعتبر الملح من معززات التذوق الطبيعية، بالإضافة إلى إبرازه الحلاوة المتأصلة لبعض أصناف الشاي، مثل الشاي الأبيض أو الأخضر، مما ينقص الحاجة إلى إضافة الكثير من السكر.
تقليل المرارة
تساعد رشة صغيرة من الملح في تحقيق التوازن مع مرارة أوراق الشاي ومنحه نكهة أقوى وأكثر متعة، لاسيما للشاي الأسود ذي النكهة القوية، ويعمل الملح عن طريق الارتباط بالمركبات المسؤولة عن المرارة، حيث يحيدها ويجعلها أقل وضوحاً في براعم التذوق لديك.
الترطيب
الملح إلكتروليت طبيعي، وإضافة القليل منه إلى الشاي يساعد في تجديد الإلكتروليتات المفقودة من خلال التعرق والأنشطة الأخرى، ويمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص أثناء الطقس الحار أو بعد التمرين عندما يحتاج الجسم إلى الترطيب.
سهولة الهضم
يحفز الملح إنتاج العصارة الهضمية، والتي يمكن أن تساعد في تسهيل عملية الهضم، ويفيد تناول القليل من الملح في كوب الشاي بشكل خاص بعد تناول وجبة ثقيلة عندما يكون الهضم بطيئاً.
تعزيز المعادن
تضيف رشة الملح في كوب الشاي إلى إضافة معادن إضافية إلى نظامك الغذائي، لاسيما إذا كانت من ملح الهيمالايا الوردي الغني بالمعادن، خاصة البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم، والتي تعتبر ضرورية للصحة العامة.

الملح
الشاي
الشاي الأخضر
السكر
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