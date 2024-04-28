نجوى حفل استثنائي بدبي 3 مايو

دبي (الاتحاد)

تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلاً غنائياً استثنائياً في دبي يوم 3 مايو المقبل، وكانت قد شوّقت جمهورها الخليجي والعربي الذي ينتظر حفلها، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع «X»، قائلة: «بضعة أيام أخرى متبقية.. أستعد لقضاء ليلة لا تنسى في دبي، ضمن سهرة غنائية لا تخلو من المفاجآت برفقة الفرقة الموسيقية».

وتتعاون نجوى كرم في تنظيم الحفل الجماهيري الكبير مع شركة متخصصة في تقنيات الصوت والإضاءة والديكور للمسرح، والذي يشهد حالة من الإبهار مع أنغام موسيقى أغنياتها المحبوبة والمطلوبة لدى جمهورها.

وحول حفلها المقبل في ألمانيا، الذي يجمعها مع الفنانة أصالة، أعلنت نجوى عن نفاذ جميع تذاكره، وبناءً على ذلك تم الإعلان عن فتح وعرض تذاكر إضافية بناء على طلب الجمهور وكثافة الطلب.