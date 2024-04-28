ختام «برد أبوظبي».. بعروض موسيقية مبهرة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

اختتمت مساء أمس، فعاليات «برد أبوظبي» - مهرجان الثقافة المعاصرة الأول في المنطقة، بتنظيم وتعاون كل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومجموعة «براغ»، مع عروض موسيقية عالمية مبهرة، أداها نخبة من فناني الـ«هيب هوب»، و«البوب»، إلى جانب مجموعة من الموزعين الموسيقيين، ومؤدي الموسيقى الإلكترونية، وسط باقة من الفعاليات الفنية والرياضية التي جمعت الشباب والعائلات ضمن أجواء من الترفيه.

«كامل العدد»

رفعت حفلات عطلة نهاية الأسبوع شعار «كامل العدد»، بمشاركة أبرز نجوم الموسيقى العالميين، والتي قدمها فنانو الراب على المسرح الرئيس للمهرجان «ذا أرينا»، وهم «أيه جاي تريسي»، الذي أدى مجموعة من أشهر أغانيه، منها: «لابروك غروف» و«وست تن»، إلى جانب تقديم فقرات رابر وموسيقى إلكترونية أداها كل من أيتش، وآيو بيتز، إضافة إلى مشاركة أصوات موسيقية إقليمية، على مسرح «آمب ستينج»، شارك فيها كل من: أبيوسف، وجايزوس زين.

حضور كبير

أحيا أمس الأول، على مسرح «ذا أرينا»، المنتج الموسيقي الشهير مترو بومين والموسيقي أوفست المرشح لجائزة جرامي، حفلاً موسيقياً مميزاً، وقدما عروضاً غنائية مبهرة، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات، وفي اليوم نفسه اعتلى مروان بابلو خشبة مسرح «آمب ستينج» ليشعل الأجواء بموسيقاه التجريبية، بينما قدم أبو الأنوار لزوار المهرجان إيقاعات الراب التي يشتهر بها، فضلاً عن عروض كل من كابو وسعودي جي المليئة بالحماس والمتعة والآسرة للقلوب.

إيقاعات صاخبة

شهد المهرجان، أمس، اختتام حفلات مسرح «ذا أرينا»، حيث قدم كل من فنان الراب الأميركي دون توليفر والفنان الشهير تي دولا ساين، عرضاً موسيقياً مزجت فيه الإيقاعات والموسيقى الصاخبة، بأداء مفعم بالحيوية، والذي تفاعل معه الحضور بشكل كبير، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

أنماط موسيقية

في اليوم نفسه وعلى مسرح «آمب ستينج»، جلبت فرقة مايجور ليغز ديجايز مشهد أمابيانو الموسيقي الساحر إلى المسرح، بالإضافة إلى عرض «هَني» الذي قدّم مزيجاً من أنماط موسيقية مختلفة، وإيقاعات ديّج الأخاذة، إضافة إلى عرض «ديستنكت» المفعم بالطاقة، وأغاني لانا لوباني الشهيرة.

مسابقات رياضية

لعشاق الرياضة قدمت منطقة ألعاب دوري كرة السلة الإلكتروني (NBA 2K) أنشطة وفعاليات ممتعة، كما استمتع الزوار وعشاق التزلج، بمنطقة التزلج المستحدثة ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام، وقدمت منطقة الرياضة، لزوار المهرجان عدداً من الأنشطة، بما في ذلك كرة الصالات وكرة قدم الشوارع، ومسابقات كرة القدم الاستعراضية، وتحديات التصويب على العارضة، وورش التدريب المهاري المجانية، ومباريات كل النجوم، وبطولات كرة السلة (3 X 3).

أما بالنسبة للباحثين عن جرعة فنية مكثفة، فقدم معرض الثقافة المعاصرة أعمالاً فنية من ابتكار فنانين إقليميين احتفاء بالثقافة والهوية والإبداع الذي لا حدود له.

نكهات فريدة

استمتع عشاق الطعام بأطيب وأشهى الأصناف والمأكولات في المهرجان، بدءاً من تشكيلات النكهات الفريدة من نوعها إلى قوائم الطعام الحصرية ومنصة الشواء المباشر ومشاريع التعاون الفريدة من نوعها في مجال الأزياء والمأكولات، ضمن مغامرة لا مثيل لها في عالم الطهي.