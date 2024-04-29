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سالمين: الوصل شعاره الفوز في جميع المباريات

سالمين: الوصل شعاره الفوز في جميع المباريات
29 ابريل 2024 19:01

 
الشارقة (الاتحاد)

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الوصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة


شدد علي سالمين لاعب وسط الوصل، على أهمية وصعوبة المواجهة أمام اتحاد كلباء يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تتطلب تركيزاً عالياً وإيجابية من اللاعبين، من أجل بلوغ هدفه الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، معبراً عن ثقتهم في أنفسهم في تقديم مباراة طيبة.
وأشاد لاعب الوصل بالتناغم والتجانس السائد بين لاعبي الوصل حالياً، الذي أسهم في صنع بيئة إيجابية محفزة، وساعد الفريق على الوصول إلى هذه الدرجة من التنافسية، سواء على صعيد الدوري أو كأس رئيس الدولة.
وقال: «ندرك أهمية هذا الموسم بالنسبة لنا للاعبي الوصل، ولدينا هدف واحد نسعى إليه، سواء داخل الملعب أو على مقاعد البدلاء، وهو الفوز في كل المباريات، المهم أن نكون جاهزين في أي وقت يطلبه المدرب».

كأس صاحب السمو رئيس الدولة
الوصل
اتحاد كلباء
علي سالمين
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