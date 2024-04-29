رايان رينولدز.. سفيراً لجزيرة ياس أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة، عن تعيين النجم الأميركي «رايان رينولدز» في منصب السفير الجديد لشؤون الجزيرة، حيث يسير نجم هوليوود على خطى السفيرين السابقين «كيفن هارت»، و«جيسون موموا»، لإضفاء سحره الخاص على الجزيرة، وبدء عهد جديد من المغامرات المشوقة والتجارب الترفيهية المتنوعة.

ظهر رايان رينولدز في إعلان ترويجي لافت يهبط فيه من السماء بمظلته مباشرة في وسط حلبة مرسى ياس بين السيارات الرياضية المسرعة، في مشهد فكاهي أضفى لمسة فريدة على وصوله المميز إلى الجزيرة.

ويظهر رينولدز في الإعلان عن دوره كسفير جديد لشؤون الجزيرة، ومن ثم يبدأ بفخر باستعراض مسيرته المهنية كممثل ومنتج، ومالك لنادي كرة قدم في ويلز، والآن مع اللقب المرموق الجديد الذي يضيفه إلى هذه المجموعة، حيث قدم نفسه بفخر كسفير جديد لشؤون لجزيرة ياس أبوظبي.

وخلال محاولته مواصلة كلمته الدرامية، تبدأ كلماته بالتلاشي ليطغى عليها الصوت المنبعث من السيارات المسرعة في حلبة مرسى ياس، ليمهد الطريق للمسيرة الترفيهية الفريدة التي يخوضها رينولدز في مختلف المدن والمرافق الترفيهية العالمية التي تحتضنها الجزيرة.

وبهذه المناسبة، قال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال ديستينيشنز: «نواصل من خلال تعيين النجم رايان رينولدز، في منصب السفير الجديد لشؤون جزيرة ياس التقليد المتميز الذي أرساه النجمان العالميان كيفن هارت وجيسون موموا، حيث يضفي رينولدز على منصبه الجديد مزيجاً فريداً من الكاريزما والطاقة والحيوية، ليساهم بذلك في الارتقاء بالتجارب التي تنفرد بها جزيرة ياس، ويسعدنا بدء هذه المسيرة بصحبة النجم رينولدز، وندعو عشاقه ومحبيه في جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءاً من هذه الرحلة المشوقة».

وبدايةً من اختبار مشاعر السرعة والحماس على أقوى الأفعوانيات في «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» وصولاً إلى استكشاف المعالم الساحرة التي تتمتع بها غوثام سيتي في «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، يقوم النجم رينولدز باختبار مختلف التجارب الترفيهية المميزة بأسلوبه الخاص وأناقته الطاغية وطاقته العالية، داعياً جمهوره ومحبيه لقضاء أوقات ترفيهية لا تنسى في جزيرة ياس أبوظبي.