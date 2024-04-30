الثلاثاء 30 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"جيمس ويب" يلتقط صوراً مفصّلة لسديم رأس الحصان

تلسكوب "جيمس ويب" يلتقط صوراً مفصّلة لسديم رأس الحصان
30 ابريل 2024 11:27

التقط التلسكوب الفضائي ذات القدرات الكبيرة "جيمس ويب" صوراً هي الأكثر تفصيلاً حتى اليوم لسديم رأس الحصان، أحد أكثر الأجسام الكونية شهرة، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ("ناسا") الاثنين.

 

 

وتُظهر هذه الصور الجزء العلوي من "عرف" الحصان، وتكشف للمرة الأولى الهياكل الأصغر التي تشكل حافة السديم، وهو سحابة عملاقة من الغاز والغبار.
ويبدو السديم الذي يقع في كوكبة أوريون القريبة شبيها بشكل رأس حصان وعنقه.

ويشكّل التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" الذي يتمركز على مسافة 1,5 مليون كيلومتر من الأرض ويعمل بالأشعة تحت الحمراء تحفة تكنولوجية وهندسية، ويستطيع الكشف عن تفاصيل لا يمكن رؤيتها بواسطة التلسكوبات الأخرى. 

 

أخبار ذات صلة
«لجنة متابعة  أسعار الوقود» تقر أسعار شهر أبريل

وأوضح بيان "ناسا" أن الصور ونتائج الرصد التي أُعلنت الاثنين أتاحت لعلماء الفلك معطيات أفضل عن كيفية إصدار سحب الغبار هذه الضوء وحجبها إياه، وعن "الشكل المتعدد الأبعاد" للسديم. 

ونشرت النتائج في مجلة "أسترونومي أند استروفيزيكس" العلمية. وأبهر سديم رأس الحصان عشاق الفضاء منذ اكتشافه في أواخر القرن التاسع عشر.
وتبددت سحب الغاز التي كانت تحيط به، لكن بنيته بقيت حاضرة وظاهرة، لأنه مكون من مادة أكثر سمكاً.
ويتوقع العلماء أن يتفكك هو الآخر في غضون نحو خمسة ملايين سنة.
 

المصدر: وكالات
أسعار البنزين
البنزين
آخر الأخبار
«المعنويات العالية» شعار العين
الرياضة
«المعنويات العالية» شعار العين
اليوم 16:26
منصور بن زايد يستقبل سلطان بن أحمد القاسمي
علوم الدار
منصور بن زايد يستقبل سلطان بن أحمد القاسمي
اليوم 16:26
«رابطة المحترفين» تطّلع على تحضيرات نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
الرياضة
«رابطة المحترفين» تطّلع على تحضيرات نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
اليوم 16:24
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 16:18
سعود بن صقر يستقبل سفير باكستان
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل سفير باكستان
اليوم 16:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©