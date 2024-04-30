عروض «الشارقه للمسرح المدرسي» تواصل إبداعاتها

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت صباح أمس المنافسات التمهيدية لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي في نسخته الحادية عشرة، حيث شاهدت لجنة التحكيم، المكونة من الفنانين إبراهيم سالم وعبدالله مسعود وخولة الهادف، 6 عروض لمدارس مدينة الشارقة للتعليم الأساسي بنين (الحلقة الثانية)، بمعهد الشارقة للفنون المسرحية.

جاء العرض الأول بعنوان «وهم الغابة» وقدمته مدرسة المجد للتعليم الأساسي، وتناول العمل الذي أخرجه المعلِّم حمزة دهيسات مفهومي الحقيقة والوهم في إطار حكاية رمزية، بينما تطرق عرض «أسير افتراضي» الذي قدمته مدرسة القرائن للتعليم الأساسي، وأخرجه المعلِّم خالد عبدالعظيم، هيمنة الحياة الافتراضية على الواقع مع تطور وانتشار وسائل الاتصال، وعن قيمة الوقت وأهمية استثماره تحدثت مسرحية «مصبح لم ينجح» التي قدمتها مدرسة الحمرية للتعليم الأساسي والثانوي (الحلقة الثانية) من إخراج المعلِّم وائل شاهين.

وتوالت بعد ذلك العروض تباعاً حيث جاءت مشاركة مدرسة الخالدية للتعليم الأساسي، تحت عنوان «رحلة سيف» من إخراج المعلِّم كريم أبوالصالحين، وقدمت مدرسة عبدالله السالم للتعليم الأساسي مسرحية «بطل من ورق» وأخرجها المعلِّم خالد رسلان، وتحت عنوان «ورد الصغير في البرلمان» جاء العرض الأخير الذي قدمته مدرسة مجمع زايد للتعليم الأساسي، من إخراج المعلِّمة إيناس المومني.