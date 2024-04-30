4 فوائد صحية للأرز الأسود

ترجمة: عزة يوسف

الأرز الأسود غني بالعناصر الغذائية، وقد عرف بـ«الأرز المحرّم»، لأنه كان طعام الملوك فقط، وإليك الفوائد الصحية للأرز الأسود الذي يبدو أرجوانياً بعد طبخه، حسب موقع «Good Housekeeping» الأميركي:

مضاد للأكسدة

يحتوي الأرز الأسود على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعد مهمة في محاربة الشوارد الحرة الضارة بخلايا الجسم، كما تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.

مصدر للألياف

الألياف ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فهي تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحتوي الأرز الأسود على ألياف وبروتينات أكثر من الأرز الأبيض والبني، مما يعطي شعوراً بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن.

تعزيز صحة العين

تعرف الأطعمة الصفراء والحمراء والبرتقالية وأشهرها الجزر باحتوائها على الكاروتينات، وهي أصباغ تعزز صحة العين، ويحتوي الأرز الأسود على اللوتين والزياكسانثين، وهما كاروتينات تساعد في حماية العين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق وتحسين حدة البصر.

مؤشر جلايسيمي

يُصنف الأرز الأسود بأن له مؤشراً جلايسيمياً أقل من الأرز الأبيض، مما يقلل من خطر ارتفاع مستوى السكر في الدم.