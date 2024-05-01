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«قصر الإمارات» يتيح ضيافة حصرية للأطفال

«قصر الإمارات» يتيح ضيافة حصرية للأطفال
1 مايو 2024 15:55

أبوظبي (الاتحاد) أعلن فندق قصر الإمارات بأبوظبي، خططه لافتتاح قصر جديد للأطفال، يستهدف الفئة العمرية من 10 أشهر إلى 12 عاماً. ويهدف القصر إلى توفير مكان مميز وآمن يعتبرونه ملاذهم المثالي، في إطار جهود المنتجع لتقديم تجارب فريدة ومتنوعة للعائلات.

ويوفر قصر الأطفال المؤلف من 3 طوابق مجموعة متنوعة من الأنشطة المبنية على 4 عناصر أساسية: الاستدامة، المأكولات الشهية، الفنون والإبداع، والصحة. وبفضل خيارات الحجز المرنة، سيكون بإمكان الأهالي تخصيص الوقت لأنشطتهم بالطريقة التي يفضلونها، في حين يستمتع أطفالهم بعالم من المغامرات المتنوعة.

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ويمكن للعائلات الاستفادة بشكل كامل من الانضمام إلى برنامج العضوية الحصري، الذي يوفر تجربة ممتعة تنمّي الإبداع ومستويات عالية من الضيافة الاستثنائية.

ويضمن «قصر الأطفال» أروع الإجازات العائلية، ويشمل خدمات وتجارب مخصصة للأطفال مثل تسجيل الوصول المخصص لهم، خيم داخل الغرف، تجربة مزرعة النحل، تدريبات كرة القدم، ليالي السينما، ركوب الجمال، ومخيمات الأطفال التي تتميز بأنشطة مختلفة.

قصر الإمارات
الأطفال
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