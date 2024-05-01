«بدع الجبيل» تزين الواجهة البحرية

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت جزيرة الجبيل بأبوظبي «بدع الجبيل»، المجتمع الاستثنائي بإطلالاته الخلّابة على العاصمة وغابات القرم، ويمتد على مساحة تزيد على 446 ألف متر مربع، و8 كيلومترات من الواجهات البحرية، فيما تتراوح مساحات الأراضي ما بين 2.000 متر مربع و6.000 متر مربع، صمّمها نخبة من المهندسين المعماريين العالميين، وتمتاز ببُنيانها المبتكر، ومداخلها الضخمة، وأسقفها العالية، ومرافقها الخارجية ذات المناظر الطبيعية الأخّاذة، إضافة إلى شواطئها ومراسيها الخاصة.



وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: «نحن على ثقة بأن هذه الوجهة المميزة ستُلبّي متطلبات كل من يبحث عن الخصوصية وأسلوب الحياة الراقي المُستوحى من جمال الطبيعة، والذي يكتمل بوجود مجموعة من المرافق العصرية».

وأضاف: «رسخت أبوظبي مكانتها الرائدة كوجهة للعقارات الفاخرة، مدفوعة بالعديد من العوامل، والتي تلبي رغبات كل من يبحث عن أسلوب حياة استثنائي ومتكامل، مما يعزز مكانة أبوظبي كخيار مثالي للعيش».



ويضم «بدع الجبيل» 6 قرى سكنية تتميز بتصميمها المبتكر، وتقع بين جزيرتي ياس والسعديات. ويتميز المشروع بموقعه وسط الجمال الطبيعي الأخّاذ والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، ويُعتبر متنفساً طبيعياً لعشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة، وإضافة مميزة إلى المشهد العمراني في أبوظبي.