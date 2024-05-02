إعادة تكوين رأس ووجه امرأة عاشت قبل 75 ألف عام

تمكّنَ باحثون بريطانيون من إعادة تكوين رأس ووجه امرأة من عصر إنسان (نياندرتال) عاشت قبل نحو 75 ألف عام.

يروي شريط وثائقي بعنوان "أسرار إنسان نياندرتال"، أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية، وبدأ توفيره اعتباراً من الخميس على إحدى منصات البث التدفقي، قصة هذا العمل العلمي، بدءاً من اكتشاف جمجمة في إقليم كردستان العراق، وصولاً إلى عملية إعادة التكوين هذه.

كانت نقطة الانطلاق عام 2018، عندما اكتشف علماء آثار من جامعة "كامبريدج" جمجمة لِعيّنة من إنسان نياندرتال أطلقوا عليها اسم "شانيدار زد"، على اسم الكهف الذي عثروا عليها فيه.

<img src="https://media.alittihad.ae/store/archive/image/2024/5/2/e1d08e67-100a-42a9-b194-56d82616921f.jpg?width=1000" data-src="https://media.alittihad.ae/store/archive/image/2024/5/2/e1d08e67-100a-42a9-b194-56d82616921f.jpg?width=1000" data-ratio="-1" class="optimal editormedia" data-id="d6253ae1-0891-11ef-a6b2-0022480cfec6" data-replace="true" alt="وجه ورأس " شانيدار="" زد"="" كما="" شكله="" الباحثون"=""> وجه ورأس "شانيدار زد" كما شكله الباحثون

استنتج الباحثون، استناداً إلى معاينة الجمجمة، أنها تعود إلى امرأة كان عمرها نحو 40 عاماً وقت وفاتها.

وسبق أن نجح عالم الآثار الأميركي رالف سوليكي عام 1960 في استخراج الجزء السفلي من الهيكل العظمي مع رفات ما لا يقل عن عشرة من إنسان النياندرتال.

كان اكتشاف جمجمة "شانيدار زد"، التي سُويت بالأرض بسبب سقوط حجر عليها على الأرجح بعد وقت قصير من وفاتها، مفاجأة حقيقية للباحثين.

وقال البروفيسور غرايم باركر من معهد "ماكدونالد" للأبحاث الأثرية في كامبريدج "أردنا أن نحاول تأريخ المدافن... من أجل استخدام موقع شانيدار للمساهمة في الجدل الكبير حول أسباب انقراض إنسان نياندرتال" الذي تعايش مع الإنسان العاقل بضعة آلاف من السنين ثم انقرض قبل نحو 40 ألف عام.

وأوضحت إيمّا بوميروي، عالمة الأنثروبولوجيا القديمة في جامعة كامبريدج أن العظام والرواسب المحيطة بها ثبّتت في الموقع بنوع من الغراء قبل أن تتسنى إزالتها على شكل عدد كبير من القطع الصغيرة المغلفة برقائق الألومنيوم.

الباحثة إيمّا بوميروي مع وجه ورأس المرأة بعد تشكيله

جرى بعد ذلك تجميع أكثر من 200 شظية من الجمجمة في مختبر كامبريدج، على طريقة تركيب "لعبة صور مجزّأة ثلاثية البُعد قيّمة جداً"، على قول إيمّا بوميروي.

بعد إعادة تكوين الجمجمة، طُبِعَت بتقنية ثلاثية البُعد، ما أتاح لاثنين من فناني المتحجرات المشهورين هما الهولنديان التوأمان أدري وألفونس كينيس، إعادة تكوين وجهها من خلال تطبيق طبقات من الجلد والعضلات المعاد تكوينها.

وأوضحت إيمّا بوميروي أن الوجه، الذي أعيد تكوينه بهذه الطريقة، يُظهر أن "الاختلافات لم تكن واضحة جداً" مع وجوه البشر، علماً أن جماجم إنسان نياندرتال مختلفة تماماً عن جماجم البشر، إذ تتميز "بحواف جبين ضخمة وعدم وجود ذقن تقريباً".