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«نيويورك أبوظبي» ترصد خصائص كوكب عملاق

«نيويورك أبوظبي» ترصد خصائص كوكب عملاق
3 مايو 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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ساهم باحثون في مركز الفيزياء الفلكيّة وعلوم الفضاء في جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع فريق منظار «جيمس ويب» الفضائيّ للكشف المبكّر عن الكواكب الخارجيّة، في رصد خصائص مهمّة لكوكب خارجيّ ضخم بالمنظار، ووثّقوا طبيعة المناخ، ورصدوا في سبق علميّ السحب الضخمة والمليئة بالغبار حول الكوكب الّذي يشبه كوكب المشتري حجماً. وفي دراسة نشرتها مجلّة (Nature Astronomy)، وضّح الباحثون كيفيّة تسخيرهم قدرات جهاز الأشعّة تحت الحمراء المتوسّطة في المنظار لمراقبة كوكب (WASP-43b) الغازيّ على مدى دورة كاملة حول نجمه، ورصدهم تفاوت درجات الحرارة حول الكوكب بأكمله، وتوصّلهم إلى استنتاجات مهمة حول مناخ الكوكب.

نيويورك أبوظبي
جامعة نيويورك أبوظبي
الإمارات
الفضاء
تلسكوب جيمس ويب
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