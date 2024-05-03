عشرات المسافرين يتعرضون لإعياء على متن طائرة ركاب

جرت عملية طبية كبرى في مطار فرانكفورت في ألمانيا، أمس الخميس، إثر إصابة عشرات الركاب بالإعياء على متن رحلة لشركة طيران "كوندور" قادمة من موريشيوس. وتمت تعبئة خدمات الطوارئ في المطار بعد أن أبلغ طاقم الرحلة رقم "دي إي 2315"، مركز المراقبة في فرانكفورت أن ركاب اشتكوا من شعورهم بالإعياء.

بعد هبوط الطائرة الساعة 5:33 مساء بالتوقيت المحلي، ساعد المسعفون عشرات الركاب الذين تقيؤوا أو شعروا بالغثيان أثناء الرحلة.

وأفادت مصادر وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن 15 سيارة طوارئ أرسلت إلى حيث تقف الطائرة.

ولم تتطرق متحدثة باسم شركة "كوندور"، اليوم الجمعة، إلى تفاصيل بخصوص عدد الركاب المتأثرين. إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن حوالي 70 راكبا أصيبوا بالإعياء. وقالت المتحدثة إن الطاقم لم يتأثر وقرر مواصلة الرحلة.

وأضافت أن الطاقم "تم تدريبه على التعامل مع مثل هذه المواقف الخاصة".

وذكرت شركة "كوندور" أن 290 راكبا كانوا على متن طائرة "إيرباص من طراز أيه 330 نيو" التي تضم 310 مقاعد.

وقالت الشركة إنها بدأت تحقيقا، لكنها رفضت التطرق إلى الأسباب المحتملة للحادث.