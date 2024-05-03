ترميم رأس امرأة عمرها 75 ألف عام

كامبريدج (أ ف ب)

تمكّنَ باحثون بريطانيون من إعادة ترميم رأس ووجه امرأة من عصر البشر البدائيين «نياندرتال» عاشت قبل نحو 75 ألف عام.

واستنتج الباحثون استناداً إلى معاينة الجمجمة، بدءاً من اكتشافها بالعراق، وصولاً إلى عملية إعادة ترميمها أنها تعود إلى امرأة كان عمرها نحو 40 عاماً وقت وفاتها.

وجرى تجميع أكثر من 200 شظية من الجمجمة في مختبر كامبريدج، وبعد إعادة تكوينها طُبِعَت الجمجمة بتقنية ثلاثية البُعد، ما أتاح لاثنين من فناني المتحجرات المشهورين هما الهولنديان التوأمان أدري وألفونس كينيس، إعادة تكوين وجهها من خلال تطبيق طبقات من الجلد والعضلات المعاد تكوينها.