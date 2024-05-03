السبت 4 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«دلما التاريخي».. تراث متجدد

«دلما التاريخي».. تراث متجدد
4 مايو 2024 02:06

الظفرة (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى برقيات تعزية من قادة الدول الشقيقة في وفاة طحنون بن محمد
الإمارات: نواصل العمل لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي

يحتفي مهرجان دلما التاريخي في دورته السابعة، بأصالة تراث الإمارات وتنوعه عبر برامج تهدف إلى إظهار الخصوصية الثقافية للمجتمع وارتباطهما بأنماط الحياة وسبل العيش القديمة وتوافقها مع البيئات المحلية. وتجسيداً لأهدافه في تعزيز استراتيجيات صون التراث، والتعريف بالعادات والتقاليد، فضلاً عن دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان المنطقة، يسلط المهرجان الضوء على بالمطبخ الإماراتي، ويتبارى المشاركون يومياً في إعداد أطعمة عديدة منها العصيدة، والخبيص، والبلاليط، والساقو، والأكلات التي ترتكز على الأسماك أو الدجاج أو اللحم والخضار، مثل العرسية، والمضروبة، ومشغول السمك، والمرقوقة، ويتوج خمسة فائزين يومياً بمسابقة إحدى الوجبات، ورصدت أكثر من 50 جائزة للفائزين على مدى أيام المهرجان.

مهرجان سباق دلما التاريخي
الإمارات
مهرجان دلما التاريخي
الظفرة
سباق مهرجان دلما التاريخي
آخر الأخبار
أعمال بناء الرصيف العائم في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: الفصائل الفلسطينية لا تخطط لمهاجمة القوات الأميركية بغزة
4 مايو 2024
مبنى سكني مدمر ببلدة بوباسنا في منطقة لوهانسك الأوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث مقترحات جادة بشأن السلام بأوكرانيا
4 مايو 2024
ترينيداد وتوباجو تعترف رسمياً بدولة فلسطين
الأخبار العالمية
ترينيداد وتوباجو تعترف رسمياً بدولة فلسطين
4 مايو 2024
هنديات في طابور طويل للإدلاء بأصواتهن في مركز اقتراع (رويترز)
الأخبار العالمية
الهند تخطف أنظار العالم بانتخابات «المليار صوت»
4 مايو 2024
الحرب تسببت بمقتل أكثر من 10 آلاف امرأة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الحرب على غزة تستهدف النساء بشكل أساسي
4 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©