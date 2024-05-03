«دلما التاريخي».. تراث متجدد

الظفرة (وام)

يحتفي مهرجان دلما التاريخي في دورته السابعة، بأصالة تراث الإمارات وتنوعه عبر برامج تهدف إلى إظهار الخصوصية الثقافية للمجتمع وارتباطهما بأنماط الحياة وسبل العيش القديمة وتوافقها مع البيئات المحلية. وتجسيداً لأهدافه في تعزيز استراتيجيات صون التراث، والتعريف بالعادات والتقاليد، فضلاً عن دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان المنطقة، يسلط المهرجان الضوء على بالمطبخ الإماراتي، ويتبارى المشاركون يومياً في إعداد أطعمة عديدة منها العصيدة، والخبيص، والبلاليط، والساقو، والأكلات التي ترتكز على الأسماك أو الدجاج أو اللحم والخضار، مثل العرسية، والمضروبة، ومشغول السمك، والمرقوقة، ويتوج خمسة فائزين يومياً بمسابقة إحدى الوجبات، ورصدت أكثر من 50 جائزة للفائزين على مدى أيام المهرجان.