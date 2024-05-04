«ستارلاينر» الفضائية جاهزة للانطلاق غداً

كاب كانافيرال (أ ف ب)

باتت مركبة «ستارلاينر» الفضائية من تصنيع شركة «بوينغ» جاهزة للإقلاع غداً في أول رحلة مأهولة لها، إذ ستنقل للمرة الأولى رواد فضاء من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إلى محطة الفضاء الدولية، بعد سنوات عدة من تحقيق شركة «سبايس اكس» إنجازاً مماثلاً. ومن المقرر أن ينطلق رائدا الفضاء الأميركيان بوتش ويلمور، وسوني وليامز غداً من كيب كانافيرال في فلوريدا داخل كبسولة «ستارلاينر»، التي سيدفعها إلى المدار صاروخ من طراز «أتلاس في» من ابتكار شركة «يونايتد لانش ألاينس».

وسبق لرائدي الفضاء، وكلاهما من البحرية الأميركية، أن زارا محطة الفضاء الدولية مرتين، بواسطة مكوك فضائي ثم في مركبة فضائية روسية من طراز «سويوز».