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منظمة أميركية: فحص سرطان الثدي من سن الـ40

منظمة أميركية: فحص سرطان الثدي من سن الـ40
6 مايو 2024 02:35

واشنطن (أ ف ب) 

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أوصت منظمة أميركية مستقلة للصحة العامة، مؤخراً، النساء بالبدء في تصوير الثدي بالأشعة السينية في سن الأربعين، بدلاً من الخمسين، وبالقيام بذلك كل عامين.
حتى الآن، تُدعى النساء بين سن الأربعين والخمسين إلى اتخاذ قرار فردي، وفقاً لخلفياتهن وتفضيلاتهن، بشأن إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية، بهدف الكشف عن سرطان الثدي.
وقد اقتُرحت هذه التوصيات الجديدة في العام الماضي وعُرضت للمناقشة العامة، وهي الآن نهائية، وتحل محل توصيات سابقة عائدة إلى عام 2016.
وتُطرح التوصيات من جانب فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأميركية (U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF، والتي تحظى آراؤها بمتابعة كبيرة، ويرجع هذا التغيير بشكل خاص إلى زيادة حالات السرطان بين النساء الأصغر سناً.
وقالت رئيسة فرقة العمل واندا نيكلسون في بيان: «يصاب عدد متزايد من النساء في الأربعينيات من العمر بسرطان الثدي، مع زيادة المعدل بنسبة 2% كل عام».
وبحسب لجنة الخبراء هذه، فإن خفض السن إلى 40 عاماً يمكن أن يزيد فرص إنقاذ النساء من الإصابة بسرطان الثدي والموت بنسبة 20%.
وقالت: «على الرغم من أن الفحص السنوي قد يكشف بعض أنواع السرطان في وقت مبكر، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان يحسّن صحة المرأة أو يزيد من عدد النتائج الضارة». 
 يذكر أن سرطان الثدي يُعدّ ثاني أخطر أنواع السرطان بالنسبة للنساء في الولايات المتحدة بعد سرطان الرئة.

الصحة العامة
سرطان الثدي
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