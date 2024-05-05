نهيان بن مبارك: «السودان في قلب الإمارات» يجسد المشاعر القومية المخلصة

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مهرجان «السودان في قلب الإمارات»، الذي أُقيم أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور كبير ومميز من الأسر والعائلات من أبناء الجالية السودانية.

علاقات وثيقة

أكد معاليه، خلال المهرجان الذي نظمته الجالية السودانية بالإمارات، بالتعاون مع صفحة «الإمارات تحب السودان»، وشهد حضور أكثر من نحو 4 آلاف شخص وحظي بتفاعل كبير من أبناء الجالية السودانية بالدولة، أن المهرجان «بما يمثله ذلك، من تواصل إنساني مهم، بين السودان والإمارات، ومن اعتزازٍ قوي، بالعلاقات الأخوية الوثيقة، التي تربط بين البلدين المتحابين، وما نشهده من آثار هذه المحبة والتقدير، على الوفاق الصادق، والأخوة الحقيقية، التي تجمع الشعبين الشقيقين، برباطٍ قوي، يجسد ما نشعر به معاً، من مشاعر قومية مخلصة، توحد بيننا، وتجعلنا نعمل معاً، من أجل تأكيد التعاون التام والكامل بين بلدينا، بل وكذلك، من أجل رفعة الأمة العربية كلها، وأيضاً من أجل بناء جسور التفاهم والتعايش، مع شعوب العالم أجمع».

عريقة ومتجددة

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إن العلاقة القوية، بين الإمارات والسودان، هي أساساً، علاقة عريقة ومتجددة، تستند إلى القيم المثلى، والمبادئ المشتركة، التي نعتز بها معاً، والتي تشمل قيم حب الوطن، والاعتزاز بالأمة العربية والإسلامية، بالإضافة إلى قيم الاحترام المتبادل، والسعي الحثيث والمستمر، لتحقيق الخير، والسلام، والأمان، لكلا البلدين.

فعاليات متنوعة

شهد المهرجان الذي حظي بإقبال جماهيري مميز من أبناء الجالية السودانية نحو 4 آلاف شخص، من بينها مجموعة من أبرز الشخصيات السودانية المقيمة بالدولة، شملت رجال أعمال وفنانين ومثقفين ورياضيين وغيرهم، فيما تضمنت أجندته العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية والاستعراضية والتراثية المتنوعة، بالإضافة إلى معرض تراثي، وسوق كرنفالية مستوحاة من أبرز معالم السودان.

كما شاركت الفنانة السودانية نانسي عجاج في الفقرة الفنية بمجموعة من أبرز أعمالها، كما شارك أيضاً الفنان محمد حامد، وعدد من أبرز مقدمي «ستاند أب كوميدي»، وغيره من أنواع المحتوى المتميز، ومنهم صانع المحتوى الكوميدي السوداني المعروف بـ«بوش بشاشة».

أجواء إيجابية

يعكس مهرجان «السودان في قلب الإمارات» الذي استهدف الاحتفاء بالثقافة والتراث والفنون السودانية، من خلال دعوة أبناء الجالية السودانية والمجتمع السوداني بالدولة للتفاعل مع فعالياته، الأجواء الاجتماعية الإيجابية التي تربط بين أبناء الجالية السودانية في الإمارات.