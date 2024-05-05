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صور.. خبازون يستردون رقما قياسيا عالميا

صور.. خبازون يستردون رقما قياسيا عالميا
5 مايو 2024 23:21

استرد خبازون فرنسيون، اليوم الأحد، الرقم القياسي العالمي لأطول رغيف خبز فرنسي بإعداد قطعة يبلغ طولها 140.53 مترا.
كان خبازون من إيطاليا انتزعوا حيازة هذا الرقم القياسي قبل خمس سنوات.

وشهدت منطقة "سورين" في العاصمة الفرنسية باريس إعداد الرغيف الذي يزيد طوله على الرغيف التقليدي (الباغيت الفرنسي) بمقدار 235 مرة تقريبا، وذلك خلال فعالية للاتحاد الفرنسي للخبازين وطهاة المعجنات.

وكان أطول رغيف خبز فرنسي مسجلا في السابق باسم إيطاليا وجرى إعداده في مدينة "كومو" في يونيو 2019 وبلغ طوله حينئذ 132.62 متر.
وبدأ الخبازون الفرنسيون في إعداد الرغيف وتشكيله في الساعة الثالثة صباحا قبل وضعه في فرن مصمم خصيصا لهذا الغرض.

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وقال أحد الخبازين، ويدعى أنتوني أريجولت بعد موافقة لجنة التحكيم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية على الرغيف "لقد تحققنا من صحة كل شيء، نحن جميعا سعداء للغاية بتحطيم هذا الرقم القياسي وتحقيقه في فرنسا".

وقُطع جزء من الرغيف الفرنسي ووُزع على الجمهور، وسوف يعطى الجزء المتبقي للمشردين.

المصدر: رويترز
رغيف خبز
رقم قياسي
موسوعة جينيس للأرقام القياسية
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