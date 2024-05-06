مستشفى دبي يستأصل أكبر ورم في الغدة الكظرية على مستوى العالم

نجح فريق من الجراحين ضمن الفريق الطبي في "مستشفى دبي" التابع لـ"دبي الصحية"، في إجراء عملية استئصال لأكبر ورم في الغدة الكظرية على مستوى العالم لمريضة في العقد السادس من عمرها، وذلك في إنجاز طبي يعكس مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتطور الخدمات الطبية المتميزة في المستشفى متعدد التخصصات في مجال الجراحة، ويجسد التزام "دبي الصحية" بشعار "المريض أولاً".

جرت العملية بعد تحويل مريضة، تبلغ من العمر 69 عاماً، كانت تعاني من صعوبات في المشي والتنفس، إلى وحدة الطوارئ في "مستشفى دبي" بعد اكتشاف وجود كتلة ضخمة في البطن أثناء الفحص. وهو ما استدعى توفير الرعاية الصحية الأولية لها على الفور، ومن ثم إجراء العملية الجراحية اللازمة لاستئصال هذه الكتلة من قبل فريق طبي متعدد التخصصات، ضم خبراء متخصصين في جراحة المسالك البولية، والأورام، والأشعة التداخلية، إلى جانب جراحين متخصصين في الأوعية الدموية والجراحة العامة وخبراء التخدير.

وبناء على المسار الذي وضعه الفريق الطبي في مستشفى دبي، استغرقت العملية الجراحية نحو أربع ساعات، وأسفرت عن استئصال ورم كبير وصل حجمه "27 سم × 26 سم"، وبلغ وزنه 9.435 كيلوجرام.

مستشفى دبي

وقال الدكتور فاريبورز باقري، استشاري المسالك البولية في مستشفى دبي، الذي أشرف على الجراحة، إن العملية شهدت تعقيدات ومخاطر تترتب على مثل هذا النوع من العمليات الجراحية، وإن التدخل الجراحي شكل تحدياً أساسياً للفريق الطبي، بسبب حجم الورم وضغطه على محيطه الحيوي، لافتا إلى أنه رغم ذلك، كان عدم إجراء العملية سيعرض حياة المريضة لخطر أكبر.

وأضاف باقري "يعود نجاح العملية وتحقيق هذا الإنجاز إلى الجهود المشتركة التي بذلها الفريقان الطبي والجراحي، وسعداء باستجابة المريضة للعلاج وتعافيها".

من جانبها، أشادت الدكتورة مريم الرئيسي، المديرة التنفيذية لمستشفى دبي، بالجهود التي بذلها الفريق متعدد التخصصات في اتخاذ قرار المضي قدماً في إجراء الجراحة.

وقالت "بعد دراسة متأنية وتعاون بين خبرائنا الطبيين والجراحيين، تم الاتفاق على إجراء هذه العملية المعقدة التي تكللت ولله الحمد بالنجاح".

وأضافت "يعد نجاح هذه العملية دليلا على كفاءة الطاقم الطبي في مستشفى دبي في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، وبما يتماشى مع التزام دبي الصحية بتحقيق شعار "المريض أولاً". كما أن هذا الإنجاز يدعم جهودنا في مواصلة البناء على النجاحات نحو تطوير وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى".

يُعد مستشفى دبي، الذي يقدم خدمات شاملة في جميع تخصصات الرعاية الصحية، أحد أكبر المستشفيات التخصصية في دولة الإمارات، وهو أحد 6 مستشفيات ضمن "دبي الصحية".