علي يوسف السعد يكتب: سافر معي للرّاحة والاستجمام

خلال الشهور القادمة، وحين يشتدُّ علينا حرُّ الصّيف، ليس بمقدورنا تغيير الطّقس، لكن بوسعنا تحديد الوجهة والصّعود إلى الطّائرة لقضاء عطلتنا الصّيفيّة، في إحدى الدّول أو الجُزر ذات الجوّ الشّتويّ، ففصل الصّيف يُعدّ فصل الرّاحة والاستجمام لمعظم أفراد العائلة، ففيه تكثر التّجمّعات، وتُستطاب الرّحلات، ولكن، ما أن تطلّ علينا نفحات الهواء السّاخنة حتّى يبدأ الاقتراع لاختيار الدّولة الّتي يمكن للعائلة الهرب إليها من حرّ الصّيف وألسنته الملتهبة، وفي مقالي هذا، سأعرض عليكم بعض أفضل الدّول الّتي يمكنكم السّفر إليها بحثًا عن الجوّ المنعش.

حين يذكر أحدهم كلمة أستراليا أمامك، ستشعر تلقائيّاً بنسمات من الهواء البارد المنعش تدغدغ وجنتيك، فما بالك لو حزمت الأمتعة وسافرت إليها؟، حيث يُعدّ شهرا يوليو وأغسطس من أفضل الشّهور للسّفر إلى أستراليا، فدرجة الحرارة رائعة في العديد من مدنها، مثل مدينة «هوبارت» الّتي تتراوح درجة الحرارة فيها بين 4 و12 درجة مئويّة، وتُعدّ هذه المدينة خياراً ممتازاً للسّياحة في أستراليا، حيث يمكنك التّجوّل بواسطة الدّرّاجة الهوائيّة والاستمتاع بمشاهدة منازلها ذات التّصاميم المميّزة، وهناك أيضًا مدينة «ملبورن» الّتي تشتهر بممرّاتها المزخرفة، وجودة القهوة المقدَّمة فيها، وموقعها الجغرافيّ الممتاز بالقرب من الخليج، ولا تنسَ أيضًا الذّهاب في رحلة إلى الجبال الثّلجيّة في «نيو ساوث ويلز»، وممارسة رياضة التّزلّج فيها.

كما تعدّ جنوب الأرجنتين ملاذاً يمكن الاحتماء به من شمس الصّيف الحارقة، فهي تتمتّع بجوّ شبه قطبيّ، وتمتلك العديد من المقوّمات الّتي تجذب السّيّاح إليها، مثل المناظر الطّبيعيّة الخلّابة، والمعالم السّياحيّة المتنوّعة، والجبال الجليديّة الّتي تضفي على الرّحلة متعة التّزلّج على الجليد وسط الأجواء المنعشة والباردة، أمّا عاصمة الأرجنتين، مدينة «بوينس آيرس»، فهي وجهة ممتازة للسّياحة، حيث تتراوح درجة الحرارة في الفترة من يونيو إلى أغسطس من 8 إلى 17 درجة مئويّة، ويمكنك الاستمتاع بالتّجوّل فيها ومشاهدة معالمها الأثريّة العريقة، مثل حديقة بوينس آيرس، وحيّ سان تيلمو القديم، لكن طبعا العائق الوحيد هو بُعد المسافات.

حينَ نتحدّث عن الأماكن الباردة، دعني أخبرك أنّ «جنوب إفريقيا» إحدى أفضل الدّول الباردة الّتي يمكنك زيارتها في شهر يوليو، وهي واحدة من أرخص الوجهات السّياحيّة الّتي يمكنك قضاء وقت ممتع فيها، وتعدّ كيب تاون من أجمل مدن العالم، وإحدى أفضل الوجهات الّتي يمكنك السّفر إليها لقضاء رحلة عائليّة باردة ومنعشة للغاية، فهي تحتوي على 21 منتزهاً، و11 لغة رسميّة، و10 مواقع للتّراث العالميّ لليونيسكو، كما يمكنك زيارة «جزيرة روبن آيلاند» والاستمتاع بمشاهدة البطاريق، أو يمكنك الذّهاب في نزهة إلى «متنزّه كيب بوينت» ومشاهدة الحيوانات البرّيّة، مثل الأسود والفهود.

وتذكَّر دومًا هذه النّصيحة «لا يكمن نجاح الرّحلة المخطَّط لها باختيار الوجهة الجيّدة فحسب، بل في اختيار التّوقيت المناسب للسّفر».