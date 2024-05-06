8 أماكن.. الأخطر في العالم

ترجمة: عزة يوسف

يوجد في العالم العديد من الأماكن السياحية التي تجذب الزوار، لكنها تُعد الأخطر على الإطلاق، وإليك بعض منها، كما ذكرها موقع «The Boutique Adventurer» البريطاني:

وادي الموت

تقع حديقة وادي الموت بين كاليفورنيا ونيفادا في الولايات المتحدة، وهي أرض شديدة الحرارة، حيث سجلت أعلى حرارة على وجه الأرض بلغت 56.6 درجة مئوية، وهي تتعرض لفيضانات في الوادي في مواسم الأمطار، واسم الوادي حقيقي تماماً حيث فقد بعض المتنزهين حياتهم فيه في الماضي بسبب الظروف القاسية.

وادي الموت الروسي

يحتوي الوادي على أبخرة البركان مثل كبريتيد الهيدروجين المركز وثاني أكسيد الكربون وغازات لها القدرة على قتل الحيوانات الصغيرة على الفور، فلا تجرؤ على الاقتراب منه.

براكين هاواي

يشعر بعضهم بالتشويق عند الاقتراب من بركان نشط ورؤية رشقاته النارية برتقالية اللون، وهو المشهد المتوفر عند زيارة حديقة البراكين في هاواي، حيث يصطحبك المرشدون في جولة مشياً أو بالقوارب حول جبل كيلوا الذي لم يتوقف عن الانفجار منذ عام 1983.

ساحل الهيكل العظمي

يمتد من جنوب أنغولا وحتى المناطق الشمالية من ناميبيا، وهو امتداد قاحل ذو مناخ قاس ورياح صحراوية من دون طعام أو مياه عذبة، وتتناثر عظام الأفيال والحيتان والفقمة على طول الشاطئ.

أبواب الجحيم

حقل غاز طبيعي داخل كهف تحت الأرض في تركمانستان، أشعل فيه الجيولوجيون النار عام 1971 لمنع الميثان من الانسكاب في الغلاف الجوي، فبدت كمكان مرعب لمن يراه.

صحراء داناكيل

تتباعد الصفائح التكتونية في هذا المنخفض في إثيوبيا، وتكثر أبخرة البراكين السامة وترتفع درجة الحرارة حتى 50 مئوية مما يجعل الوضع خطراً على السلامة.

جزيرة الأفعى

تشتهر الجزيرة الواقعة في البرازيل بمستعمرات الثعابين الذهبية المعروفة بلدغتها القاتلة، فهي قادرة على قتل رجل بلدغة واحدة في غضون ساعات حيث يخترق السم خلال اللحم وينزف الضحية حتى الموت.

طريق الموت

هذا الطريق يمتد لـ 43 ميلاً من الضباب الكثيف والمنحدرات التي تنخفض بمقدار ألفي قدم والانهيارات الأرضية والشلالات في بوليفيا، ما يجعل التنقل عليه خطراً ومرعباً، وبالفعل تسبب في قتل نحو 300 سائق من قبل.