إرجاء إقلاع المركبة الفضائية "ستايلاينر"

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا أنّ عملية إقلاع مركبة بوينج الفضائية "ستايلاينر" التي كان يفترض أن تقوم بأول رحلة مأهولة لها عبر نقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية قد تمّ إلغاؤها الإثنين، قبل حوالي ساعتين فقط من موعد إطلاقها، بسبب مشكلة فنية.

وقال بيل نيلسون رئيس وكالة ناسا في منشور على منصة إكس "لقد ألغينا محاولة الإطلاق الليلة"، مضيفاً "كما قلت سابقاً، الأولوية الأولى لوكالة ناسا هي السلامة. سنذهب عندما نكون مستعدين".

من جهتها، أعلنت مجموعة "يونايتد لانش ألاينس" (يو إل إيه) المصنّعة للصاروخ الفضائي "أطلس 5" الذي كان مقرراً أن يحمل المركبة إلى المدار أنّها رصدت خللاً في أحد صمّامات الصاروخ.

ومن الممكن نظرياً معاودة محاولة الإقلاع يوم الثلاثاء، وكذلك يومي الجمعة والسبت، لكن لم يتمّ في الحال الإعلان عن أيّ موعد جديد.



