قمر اصطناعي صيني يكتشف أكثر من 100 توهج للضوء الأبيض الشمسي

أعلن مرصد الجبل الأرجواني، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن المرصد الشمسي الفضائي المتقدم الصيني "ASO-S" الذي يطلق عليه "كوافو-1"، اكتشف أكثر من 100 توهج للضوء الأبيض الشمسي منذ إطلاقه في أكتوبر 2022.

وأوضح المرصد، في بيان بثته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن توهجات الضوء الأبيض الشمسية هي نوع من التوهج الذي يظهر إشعاعاً معززاً في الطيف المستمر للضوء المرئي، وعادة ما يكون لهذه التوهجات طاقة عالية ويمكن أن يكون لها تأثير على الطقس الفضائي، ما يتسبب في اضطرابات أو انقطاع في الاتصالات الأرضية، فضلاً عن التدخل في التشغيل الطبيعي للمركبات الفضائية.

وأشار إلى أنه قبل إطلاق المرصد الشمسي الفضائي المتقدم، وهو قمر صناعي شامل للمراقبة الشمسية ويستخدم لأبحاث الطاقة الشمسية، اقتصرت مراقبة توهجات الضوء الأبيض الشمسية والإبلاغ عنها على حوالي 300 حالة، والتي تمثل نسبة صغيرة نسبياً من إجمالي عدد الانفجارات المضيئة.

وقام فريق البحث في القمر الصناعي بتحليل 205 توهجات عالية الطاقة حدثت بين أكتوبر 2022 ومايو 2023، وتم تحديد 49 توهجاً للضوء الأبيض من بينها، ما أدى إلى رفع معدل حدوث توهج الضوء الأبيض بنسبة 24 في المائة، وهو أعلى بكثير من البيانات التي تمت ملاحظتها سابقاً.

جدير بالذكر أن المرصد الشمسي الفضائي المتقدم تم تسليمه رسميًّا إلى مرصد الجبل الأرجواني في سبتمبر 2023.. وسجل القمر الصناعي منذ إطلاقه ما يقرب من 600 تيرابايت من بيانات المراقبة الشمسية غير المعالجة، ما يوفر ثروة من المواد للأبحاث اللاحقة.