«الشارقة للمسرح المدرسي» يشهد 7 عروض بخورفكان



الشارقة (وام)



واصلت المنافسات التمهيدية للدورة الحادية عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي بمسرح المركز الثقافي في خورفكان، فعالياتها اليوم، بـ7 عروض شهدتها لجنة التحكيم، ومثّلت هذه العروض مدارس المنطقة الشرقية.

جاء العرض الأول تحت عنوان «لولوة»، وقدمته مدرسة آسيا بنت مزاحم للتعليم الأساسي (الحلقة الثانية)، وهو من إخراج المعلمة لقاء أيمن الشبول، وعكس العرض جانباً من يوميات طفلة يتيمة في بيت زوجة والدها.وجاء العرض الثاني بعنوان «الألم أمل» وقدمته مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي (الحلقة الثانية)، من تأليف وإخراج المعلمة عائشة علي البيرق، ويصور العرض كيف يمكن أن تكون التحديات مصدراً للأمل عبر حكاية أسرة تفقد عائلها نتيجة حادث سير.

وتحت عنوان «رماد» جاء العرض الثالث الذي قدمته مدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي، من تأليف وإخراج المعلمة خلود يوسف المنصوري، ويروي العمل قصة عائلة تتأثر بشغف كبيرها باقتناء وقراءة الكتب.

وقد تواصلت العروض تباعاً حيث قدمت مدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الثانوي العرض الرابع تحت عنوان «حياة»، من تأليف وإخراج المعلمة آمنة علي راشد الزعابي، وتلتها مدرسة الحور للتعليم الأساسي (الحلقة الثانية) التي قدمت مسرحية «الخادمات»، من إخراج المعلمة نريمان الحرشاني، وجاء العرض السادس بعنوان «بين ضفتين.. حكايات» لمدرسة باحثة البادية للتعليم الثانوي، وأخرجته المعلمة نجوى إبراهيم محمود.

أما العرض السابع فقدمته مدرسة أم عمارة للتعليم الثانوي بعنوان «خروج»، من إخراج الطالبة عائشة حمدان سيف النقبي، ويرصد العمل التحولات النفسية للشابة «عديمة» وكيف وجدت العون من صديقاتها لتستعيد توازنها.