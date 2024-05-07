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ظافر العابدين.. «سنة ثالثة» إخراج

ظافر العابدين.. «سنة ثالثة» إخراج
8 مايو 2024 02:12

سعيد ياسين (القاهرة)

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يتولى ظافر العابدين إخراج فيلم جديد خلال الشهر المقبل، في ثالثة تجاربه الإخراجية، بعد «غدوة» و«إلى ابني»، كاشفاً عن أن التصوير سيتم في أكثر من دولة عربية.
 قال العابدبن، إن فيلم «إلى ابني» اعتمد على أبعاد وقضايا اجتماعية مهمة، منها إحساس الاغتراب التي يعيشه المهاجر والروابط الأسرية والأب المتسلط الذي يرفض التحاور، وذلك من خلال قصص إنسانية رصدت علاقة الأب بابنه والجد بحفيده والشاب بشقيقته، وهو ما سمح لأي شخص أن يجد نفسه فيها.
وعُرض «إلى ابني» للمرة الأولى في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023، ثم بدور العرض بالإمارات والسعودية وتونس، وشارك ظافر في بطولته بجانب الإخراج، وتناول قصة بريطاني من أصل سعودي، يعيش في لندن مع ابنه، وبعد سنوات من وفاة زوجته، يترك عمله ويعود إلى السعودية رفقة ابنه، لتمثل العودة صداماً بينه وبين والده الذي كان يرفض سفره من قبل.
وينتظر ظافر عرض الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن عُلا» قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة هند صبري وسوسن بدر، وإخراج هادي الباجوري.
يُذكر أنه عُرض لظافر في يناير الماضي فيلم «أنف وثلاث عيون»، بطولة صبا مبارك وسلمى أبو ضيف وأمينة خليل، وإخراج أمير رمسيس، وتناول قصة جراح تجميل ذائع الصيت، في الأربعينيات من عمره، غير قادر على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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هند صبري
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