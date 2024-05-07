«اليوغا».. تناغم الفكر والروح والجسد

الشارقة (الاتحاد)

تشهد فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، المتواصلة حالياً وحتى 12 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة، جلسات وورشاً تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالطفل والأسرة، وأفضل الطرق التربوية والنفسية لتنشئة سليمة، حيث نظم المهرجان في «ملتقى الثقافة» جلسة بعنوان «علم اليوغا: استكشاف الفوائد الفسيولوجية والنفسية»، استضافت كلاً من الدكتورة ساندي زانيلا، وهي طبيبة مختصة في الصحة النفسية، وهدى عون، وهي خبيرة ومدربة يوغا، وأدارها لويس دنهام.

أكد المتحدثون أن تمارين التركيز وإدارة الضغوط التي تعتمد على اليوغا، وإن كانت معروفة عند الكبار فقط، إلا أنها في الواقع تستهدف جميع الناس، خصوصاً الأطفال، لافتين إلى أنها تعزز الثقة لدى الصغار، وتزيد من التركيز وسرعة الاستيعاب وقوة الذاكرة، كما تحسن جودة النوم، وتدفعهم إلى الاستمتاع بالحياة.

الدكتورة ساندي زانيلا التي ألفت كتاباً حول يوغا الأطفال، أشارت إلى أهمية تناغم الفكر والروح والجسد، حيث إن اليوغا بالنسبة للأطفال، ترفع طاقتهم وتقودهم للاسترخاء، كما تحسن صحتهم وجودة نومهم، وتعالج أيضاً العديد من النوبات الصحية التي يتعرضون لها، كالربو وما شابه، لافتة إلى فوائد اجتماعية ليوغا الأطفال، حيث تعلمهم أن يكونوا لطفاء مع بعضهم، وتعزز مشاركتهم في الأنشطة الجماعية.

أما مدربة اليوغا هدى عون، فأوضحت أن اليوغا فن يقوم على قطع الاتصال الخارجي وتحويله إلى اتصال داخلي مع النفس والروح والوجدان، وقالت عون «إن الأطفال يمرون بالتحديات والأوقات الصعبة، لكن علينا تعليمهم وتدريبهم على اكتساب وتطوير عادات صحية سليمة، تساعد عقولهم ونفوسهم وأجسامهم وأذهانهم، وذلك عبر التأمل والتنفس العميق والرياضة ووضعيات الجسد الصحيحة، ما يخفف من التوتر والقلق لديهم ومشاعر الغضب، وإخراج كل الطاقات السلبية المختزنة، وإرشادهم إلى فهم مشاعرهم، والتعامل مع المواقف ببساطة، والاستغراق الصحي والتأملي في الهدوء».