أبريل أشد الشهور حرارة للمرة 11 على التوالي

أعلن علماء بالاتحاد الأوروبي أن أبريل 2024 كان الشهر الحادي عشر على التوالي الذي تسجل فيه درجات حرارة عالمية قياسية، وفقاً للبيانات الصادرة عن خدمة تغير المناخ الأوروبية "كوبيرنيكوس".



والشهر الماضي أيضاً هو أول أبريل مسجل بدرجة حرارة متوسطة عالمية تزيد عن 15 درجة مئوية، وفقاً لبيانات كوبيرنيكوس.



وبحسب رئيس كوبيرنيكوس، كارلو بونتمبو، فإن زيادة تركيز الغازات الدفيئة "ستواصل دفع درجة حرارة العالم نحو مستويات قياسية جديدة". وقالت الخدمة اليوم الأربعاء إن متوسط درجة حرارة الهواء عند السطح بلغ في أبريل 15.03 درجة مئوية، أعلى بمقدار 0.67 درجة مئوية من المتوسط في أبريل للسنوات من 1991 إلى 2020.

وفي أوروبا، كان أبريل أكثر دفئاً بمقدار 1.49 درجة مئوية من الفترة المقارنة.



ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن أوروبا تشهد أسرع ارتفاع في درجات الحرارة بين جميع القارات.