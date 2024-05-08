«تحقيق أمنية» تُسعد 236 طفلاً في 2024

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية عن نجاحها في تحقيق أمنيات 236 طفلاً وطفلة من المرضى داخل الدولة وخارجها من 21 جنسية.

وتعبيراً عن فخرها بهذا الإنجاز، صرّحت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «يُسعدنا أن نتمكن خلال 3 أشهر فقط منذ بداية العام الحالي، من إبراز الإنسانية وحبّ الخير التي تسود أرض إمارات الخير، مما أسهم في تحقيق أمنيات 236 طفلاً وطفلة من الذين يُعانون نحو 50 مرضاً خطيراً يُهدّد حياتهم».



وأضافت: «لا يسعني سوى التعبير عن شكري وتقديري للمؤسسات والجهات الرسمية والخاصة كافة، وجميع أفراد مجتمع الإمارات على سخائهم ودعمهم المادي واللوجستي لمساعدتنا في تنفيذ استراتيجيتنا الإنسانية النبيلة، ورسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى وإنارة شمعة الأمل في قلوبهم مع عائلاتهم».

وأوضحت سمو الشيخة شيخة: «أودّ أيضاً الثناء على كافة العاملين في المؤسسة وجهودهم الكبيرة المبذولة التي ساهمت في تحقيق 127 أمنية داخل الدولة، 55 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، و54 أمنية في جمهورية مصر العربية، وتمكّنهم من نشر الفرح، والشجاعة، والتفاؤل في قلوب الأطفال المرضى مع عائلاتهم، وإبراز تراث ونهج القيادة الرشيدة الإنساني النبيل في منح السعادة للآخرين من دون تفريق في الدين، أو اللون، أو العرق».



واختتمت سموها: «نتطلّع في الأشهر المقبلة إلى إطلاق المزيد من المبادرات، وعقد الشراكات، وتحقيق الكثير من الأمنيات، ففرحة الأطفال المرضى لا تُقدّر بثمن، ويحدونا الأمل بوجودنا على أرضٍ يُسارع أفراد مجتمعها من دون استثناء إلى تقديم العون والمساعدة بمُختلف الأشكال والمقاييس، من دون انتظار أيّ مقابل».