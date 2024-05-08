الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"آبل" تطلق أجهزة لوحية جديدة مع شريحة للذكاء الاصطناعي

شعار شركة آبل
8 مايو 2024 14:22

كشفت شركة "آبل" النقاب الثلاثاء عن أجهزة "آي باد" جديدة هي أحدث طرازات من هذه الأجهزة اللوحية تطرحها شركة التكنولوجيا العملاقة منذ نهاية العام 2022، وتتميز بشريحة أكثر فاعلية في المهمات التي تتطلّب ذكاءً اصطناعياً.

وأشار نائب رئيس "آبل" جون تيرنوس، في مقطع فيديو بُثّ عبر الانترنت، إلى أنّ جهاز "آي باد برو" الجديد الذي لا تتعدى سماكته 5 ملم، "رفيع جداً".
وبينما كانت الطرازات السابقة من أجهزة "آبل" اللوحية مجهزة بشرائح "ام 2"، جُهّز "آي باد برو" الجديد بشريحة "ام 4" من تصميم "آبل". وقال تيم ميليت، وهو نائب رئيس آخر في الشركة، إنّ الشريحة الجديدة تتمتع بفاعلية "إم 2" نفسها ولكنّها تستخدم نصف كمية الطاقة".

وركّز في حديثه على الأداء الذي تتمتع به شريحة "إم 4" في إدارة المهام التي تتطلب ذكاءً اصطناعياً، كتعديل الصور.

أخبار ذات صلة
"آبل" تحذر المستخدمين في 92 دولة من "هجوم ببرامج تجسس"
في خطوة استباقية.. "آبل" تفتح أبوابها لتطبيقات محاكاة الألعاب

وينتظر محبو "آبل" أي إصدار أو ابتكار لها مرتبط بالذكاء الاصطناعي، في وقت يتزايد إطلاق الشركات المنافسة لها في سيليكون فاليه منتجات مجهزة بهذه التكنولوجيا. 
وتعليقاً على الأجهزة الجديدة من "آبل"، قال المحلل في "ويدبوش" دان ايفز "إنّ التصميم الرفيع لجهاز آي باد برو مثير للإعجاب، ومن شأن ميزات الذكاء الاصطناعي الإضافية أن تحدّ من المشاكل التي واجهها الزبائن سابقاً".

ويبدأ سعر "آي باد برو" الجديد بألف دولار لطراز مقاسه 11 بوصة، و1300 دولار للطراز ذي المقاس 13 بوصة.
ولقاء 130 دولاراً، يمكن شراء قلم "آبل" الجديد "بنسل برو" الذي أضيف إليه مستشعر جديد. ويمكن لهذا القلم مثلاً تفعيل خيارات على الشاشة بنقرة بسيطة.
أما أجهزة "أيباد اير" الجديدة، فستُباع بأسعار تبدأ من 600 دولار للطراز الصغير، بينما انخفض سعر جهاز "أيباد" الأصلي إلى 350 دولارا بدل 430 دولارا.

 

المصدر: وكالات
الأجهزة الذكية
آبل
آخر الأخبار
«إمسات الأساسي» لطلبة الصف الأول مايو الجاري
علوم الدار
«إمسات الأساسي» لطلبة الصف الأول مايو الجاري
اليوم 15:46
"الأرصاد "
علوم الدار
تنبيه من "الوطني للأرصاد"
اليوم 11:27
اتحاد الرياضة المدرسية والجامعية يبحث التعاون مع «الدولي»
الرياضة
اتحاد الرياضة المدرسية والجامعية يبحث التعاون مع «الدولي»
اليوم 16:00
محمد الشرقي يعتمد توصيات اللجنة التشاورية لتطوير مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما
علوم الدار
محمد الشرقي يعتمد توصيات اللجنة التشاورية لتطوير مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما
اليوم 15:50
الإمارات تدين بشدة اقتحام وسيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح
علوم الدار
الإمارات تدين بشدة اقتحام وسيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©