«الشارقة القرائي» يكشف مهارات الصغار في صناعة الدُمى

الشارقة (الاتحاد)

شهد رُكن الموضة والأزياء في مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024، ورشة عمل حول «صناعة الدُمى من القماش»، قدّمها متخصصون في التربية والفنون اليدوية، بهدف تعزيز الإبداع وتشجيع الأطفال على تطوير مهاراتهم اليدوية والفنية والتعبيريّة.

احتضنت الورشة مجموعة من طلبة المدارس خلال زيارتهم للمهرجان في مركز إكسبو الشارقة، حيث استمتعوا بتجربة صناعة الدمى الفريدة من نوعها خطوة بخطوة، بدءاً من اختيار الأقمشة الملونة وقصها بشكل مبتكر، إلى تعلم كيفية دمج الأجزاء وتزيين الدُمى بألوان وزخارف متنوعة.

وأثناء الورشة، عبر الأطفال عن إبداعهم من خلال تصميم شخصيات فريدة لدُمى القماش، باستخدام أدوات بسيطة تشمل تصميماً جاهزاً للعبة المُراد صُنعها مرسوم على ورقة، ومقص وقطعة قماش بأبعاد ولون مُناسبين، ومجموعة خيوط من الغزل لصنع شعر الدميّة، وغِراء لاصق مخصص للقماش، وقلم طباشير يسهل إزالته عن القماش، وقد أضفى الأطفال لمساتهم الخاصة للتعبير عن شخصياتهم المفضلة أو لخلق شخصيات جديدة. واستهدفت الورشة تعزيز الإبداع والخيال عند الصغار، ودعم وتطوير مهاراتهم الحرفية، وتُعد جزءاً من سلسلة من الأنشطة التعليمية والفنية المخصصة لتنمية مواهب الأطفال ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمّه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كُن بطل قصّتك» حتى 12 مايو الجاري.