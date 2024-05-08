6 عروض بـ«الشارقة للمسرح المدرسي» في خورفكان

الشارقة (وام)



تواصلت اليوم منافسات المرحلة التمهيدية للدورة الـ11 من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي في المركز الثقافي بخورفكان، حيث شهدت لجنة التحكيم المكونة من الفنانين إبراهيم سالم وخولة الهادف وعبدالله مسعود 6 عروض لمدارس المنطقة الشرقية.قدمت العرض الأول مدرسة الجسر للتعليم الأساسي بعنوان «العضيد»، من تأليف وإخراج المعلّم السيد محمد الهابشة، وتناول العرض أهمية التعاون بين الأشقاء في مواجهة التحديات التي تفرضها ظروف الحياة.

وجاء العرض الثاني تحت عنوان «الباشق» وقدمته مدرسة وادي الحلو للحلقة الأولى والثانية والثانوية، وهو من تأليف وإخراج المعلّم حسن موسى حسن الجابري، ويدعو عبر مشاهده إلى احترام كرامة الإنسان.

وتحت عنوان «حديث مرسوم»، جاء العرض الثالث الذي قدمته مدرسة القدوة للتعليم الأساسي، وهو من إخراج المعلّمة عائشة ثابت القايدي، ويحكي العمل قصة الطفل راسم الذي قضى حياته يتيماً ووجد في ممارسة فن الرسم ما يخفف عليه وطأة وحدته.

وقدمت مدرسة الخليل بن أحمد للتعليم الثانوي العرض الرابع، بعنوان «جحيم»، وأخرجه المعلّم مروان بالأخضر الصلعاوي، ويرصد العرض حياة كاتب تتداخل في ذهنه يوميات واقعه وخيالاته الإبداعية.

وعن دور الآباء في تحفيز الأبناء على التفوق الدراسي، تحدث العرض الخامس الذي قدمته مدرسة الخالدية للتعليم الأساسي والثانوي، تحت عنوان «الصفقة الرابحة»، إخراج المعلّم عبيد علي رشود الحمودي.

أما العرض السادس فجاء تحت عنوان «رحلة الحكمة»، وقدمته مدرسة المحمود للتعليم الثانوي، وأخرجه المعلّم مصطفى إبراهيم.