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حرفيو أبوظبي.. سفراء التراث

حرفيو أبوظبي.. سفراء التراث
9 مايو 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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حضور متميز للحرفيين الإماراتيين في المناسبات والمعارض المحلية والعالمية، في خطوة تستهدف إبراز التراث الأصيل والمميز للدولة، يتيح جناح دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، لزائري معرض سوق السفر العربي بدبي، الاطلاع على «تراث الأولين»، وما تزخر به ثقافتنا المحلية من حرف أصيلة، عبر عروض يقدمها أعضاء «سجل أبوظبي للحرفيين»، ومنها صناعة معدات الصقارة، والبراقع، والحدادة التقليدية، وصناعة التلي، والجلود، والخوص، وأدوات الصيد البحري، والعطور التقليدية، والفخار، وحرفة السدو، وصنع قوارب الصيد التقليدية، ومستلزمات الإبل.
وخلال مشاركتها في المعرض، سلطت الدائرة الضوء على مبادرة «سجل أبوظبي للحرفيين»، التي تعنى بالحفاظ على الهوية الإماراتية، وتسجيل الحرف التقليدية، وتحتفي بالعلاقة الإبداعية والفنية بين أبناء الإمارات والموارد الطبيعية المحلية على مدى الزمن.
ويتيح التسجيل في المبادرة الحصول على شهادة حرفي والقيد في سجل أبوظبي للحرفيين، والاستفادة من برامج التطوير والتدريب المهني، والحصول على التمويل ومنح دعم المشاريع الحرفية.

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