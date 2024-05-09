«اللوفر أبوظبي».. موسم جديد حافل بالإبداع

أبوظبي (الاتحاد)

أعد متحف اللوفر أبوظبي لزواره موسماً واعداً وحافلاً بالأنشطة التفاعلية لاستكشاف عالم من الإبداع والتبادل الثقافي، وينظم المتحف، خلال موسم 2024-2025، ثلاثة معارض متميزة تستهدف عشاق الفن وخبراء الثقافة من شتّى أنحاء العالم، بجانب مجموعة من البرامج والمشاريع المتميزة، تشمل ورش عمل تعليمية، وأعمالاً تركيبية تفاعلية، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي تشجع المشاركة الفعّالة والحوار.

ويقام معرض فن الحين 2024 وجائزة ريتشارد ميل للفنون خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 15 ديسمبر المقبلين، ومن 16 أكتوبر المقبل إلى 9 فبراير 2025 يقام معرض «ما بعد الانطباعية»، ومن 29 يناير إلى 25 مايو 2025، ينظم المتحف معرض «ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه». كما يعرض في نوفمبر «علبة مجوهرات المغيرة»، وهي قطعة فنية مهمة مُعارة من قسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر.