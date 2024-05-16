«Ghostbusters».. الإمبراطورية المُجمدة

أبوظبي (الاتحاد)

بعد 3 سنوات من أحداث الجزء الرابع، يعود فريق «صائدو الأشباح» (Ghostbusters)، في الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة بعنوان (Frozen Empire)، «الإمبراطورية المُجمّدة»، لإنقاذ العالم من الدمار، جراء انتشار الأشباح في أرجاء البلاد، ومواجهة الشريرة التي حولتها إلى منطقة من الجليد، ضمن مشاهد تشويقية تمزج بين الرعب والمغامرات والكوميديا.

يشارك في بطولة هذا الفيلم العائلي، بول رود، مكينا جرايس، بيل موراي، كاري كون، فين وولفهارد، باتون أوزوالت، وإيميلي ألين ليند، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ كل من جيل كينان وجيسون رايتمان، وﺇﺧﺮاﺝ جيل كينان.



كوميديا الرعب

3 علماء غريبو الأطوار يتم فصلهم من مراكزهم في جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لـ«صيد الأشباح»، ليقدموا من خلالها خدماتهم للناس، عبر مطاردة الأشباح في كل مكان مقابل مبلغ من المال، ومع تسلسل الأحداث تُفتح بوابة بين الأبعاد على عالم آخر، يدخل من خلالها عدد كبير من الأشباح، فيتم استدعاء صائدي الأشباح لإنقاذ العالم، هكذا بدأت حكاية «صائدو الأشباح» في الجزء الأول من الفيلم الذي عرض عام 1984، وبعد النجاح الكبير الذي حققه العمل، وتربعه على عرش الإيرادات آنذلك، وبحكم أنه من أبرز نوعيات أفلام كوميديا الرعب العائلية، تم إنتاج أجزاء أخرى منه، حققت النجاح نفسه، وشارك في بطولتها الممثلان بيل موراي وبول رود.



خيال

وفي أجواء خيالية، تبدأ أحداث الجزء الجديد من السلسلة الشريرة، بظهور قطعة أثرية قديمة يتم العثور عليها في أحد المتاحف، ويكتشف الشخص الذي اشتراها أنها أطلقت العنان لكيان شرير، فيتم استدعاء فريق «صائدو الأشباح»، لينطلقوا بسيارتهم لمرسوم عليها شعار (Ghostbusters)، ويجهزون أسلحتهم الشهيرة التي تطلق إشعاع ليزر، يعمل على اصطياد الأشباح.



خوارق جديدة

مع ازدياد هجمات الأشباح بالمدينة، يذهب فريق «صائدو الأشباح» القدماء الذي يجسدهم، بول رود، مكينا جرايس، بيل موراي، أيرني هادسون، بمشاركة الأعضاء الجدد، وهم الشابان مكينا جرايس وفين وولفهارد، والطفلة إيميلي ألين ليند، إلى زيارة مركز أبحاث الخوارق الجديدة، الذي أمضى مسؤولوها 40 عاماً في اصطياد الأشباح المتنوعة، لدراستها والتعرف على إمكاناتها.



عصر جليدي جديد

ضمن مشاهد من التشويق والمواقف المضحكة، يصبح على فريقي «صائدو الأشباح» من المجموعة الجديدة والقديمة التعاون معاً، في سبيل إنقاذ العالم من عصر جليدي جديد.