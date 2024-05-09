الخميس 9 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

طائرة ركاب تعود بعد إقلاعها.. بسبب رائحة

طائرات في مطار فرانكفورت
9 مايو 2024 22:29

بعد إقلاعها متجهة إلى الولايات المتحدة، عادت طائرة ركاب تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية مرة أخرى إلى مطار فرانكفورت اليوم الخميس بسبب انبعاث رائحة غريبة على متنها.
وأعلنت الشركة، بعد ظهر اليوم، أن عودة الطائرة، التي تقل نحو 340 شخصا "كان سببها رائحة لها علاقة بالكهرباء تعذر التعرف على مصدرها داخل الكابينة".
وأضافت الشركة أن الطائرة، وهي من طراز "بوينج 8-747"، كانت في طريقها إلى مدينة شيكاغو الأميركية.
وحسب ما أعلنته الشركة، لم ينبعث دخان على متن الطائرة في أي وقت، وقالت إن سبب الرائحة لا يزال غير معروف.
وذكرت الشركة أن فنيين فحصوا الطائرة التي هبطت "بشكل طبيعي" في فرانكفورت، مضيفة أن الركاب الـ 320 والطاقم البالغ عدده 19 شخصا غادروا الطائرة بالطريقة المعتادة.
ومن المنتظر أن يستأنف هؤلاء رحلتهم في وقت لاحق من مساء اليوم على متن طائرة بديلة. وأوضحت الشركة أن عودة الطائرة إلى فرانكفورت كانت إجراء احترازيا، مشيرة إلى أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تمثل أولوية عليا في أي وقت.
من جانبها، نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن ركاب قولهم إن الرائحة ظهرت على متن الطائرة بعد 90 دقيقة من إقلاعها عندما كانت الطائرة تحلق فوق المحيط الأطللسي في تلك الأثناء. 

أخبار ذات صلة
صور.. انفجار إطار طائرة أثناء الهبوط
المصدر: د ب أ
بوينغ
طائرة
الرائحة
آخر الأخبار
كتاب تاريخ اليعاربة
التعليم والمعرفة
منشورات القاسمي تعرض أحدث إصداراتها في «الدوحة للكتاب»
اليوم 22:35
طائرات في مطار فرانكفورت
الترفيه
طائرة ركاب تعود بعد إقلاعها.. بسبب رائحة
اليوم 22:29
فعاليات متنوعة لـ«الأرشيف والمكتبة الوطنية» في «الشارقة القرائي»
التعليم والمعرفة
فعاليات متنوعة لـ«الأرشيف والمكتبة الوطنية» في «الشارقة القرائي»
اليوم 21:59
انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي الاثنين المقبل
التعليم والمعرفة
انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي الاثنين المقبل
اليوم 21:51
ترامب يحضر إلى قاعة محكمة في نيويورك
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإلغاء قواعد تشجع صناعة السيارات الكهربائية
اليوم 21:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©