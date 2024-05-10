هشام دامرجي يروي حكايته مع عالم الأدب

الشارقة (الاتحاد) استضافت فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الكاتب والشاعر والمترجم هشام دامرجي، في لقاء مع طلبة المدارس، للحديث حول تجربته في الكتابة، وتعلقه باللغة العربية، والمسار الذي اتخذه ليتخصص في الأدب والتقنيات التربوية والتعليمية.

وقصّ هشام دامرجي على الأطفال مجموعة من الحكايات التي وردت بكتبه المختصة بأدب الطفل، وتضمنت حكاية عن حماية الطبيعة، وضرورة اعتناء الإنسان بها من خلال الزراعة، ثم نظّم مسابقات للطلبة عن أسئلة حول القصص التي يرويها.

وقال هشام دامرجي، إن مهرجان الشارقة القرائي للطفل هو المهرجان الوحيد على مستوى الوطن العربي الذي يتيح الفرصة للتقارب بين الكُتّاب والأطفال عبر لقاءات مباشرة، لما لها من أهمية تغرس في نفوس الأطفال حب القراءة والارتباط بها منذ الصِغر، وتكسر الحواجز بين الأطفال والأدباء، وتتيح التواصل مع المدارس. وأكد دامرجي أهمية تعزيز ارتباط الأطفال منذ الصِغر بلغتهم العربية وأدبها، لاسيما أنها تفتح أمامهم المجال ليصبحوا أدباءً في المستقبل، ويحافظوا على استمرار تطور معجمها ومنجزها الأدبي والمعرفي.