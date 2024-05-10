تجارب علماء النبات في «الشارقة القرائي للطفل»

الشارقة (الاتحاد)

أجرى طلاب الصف الخامس من «المدرسة الأهلية الخيرية» تجارب علمية حول تشريح النباتات، وتعرفوا على دورات حياتها وتفاعلها مع الطبيعة والبيئة المحيطة بها، ليجمعوا بين التعلّم النظري والتطبيقي، في جو يسوده المرح والحماس.

جاء ذلك في ورشة عمل صباحية بعنوان: «مختبر علماء النبات» استضافتها منصة «محطة عمل»، ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «كن بطل قصتك» حتى 12 مايو الجاري.

وتوزع الأطفال إلى 3 مجموعات، وتعرفوا على أوراق النباتات وأشكالها وأجزائها ووظائفها، وأنسجتها المسؤولة عن إيصال الماء والغذاء، وآلية عملية التمثيل الضوئي، وتحويل ثاني أوكسيد الكربون إلى أوكسجين، ثم استكشفوا بيولوجيا الأوراق بالعدسات المكبرة والمجهر، لرؤية تركيب أنسجتها بشكل واضح.

وسجل الأطفال المشاركون في الورشة ملاحظاتهم عما شاهدوه باستخدام المجهر، كالخلايا التي تحتوي على اليخضور والأنسجة المسؤولة عن نقل الماء والغذاء، والبشرة المسؤولة عن امتصاص ثاني أوكسيد الكربون وطرح الأوكسجين نهاراً، والعكس ليلاً.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج متكامل ينظمه «الشارقة القرائي للطفل»، ويشمل أكثر من 1500 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية يقدِّمها أكثر من 265 ضيفاً من أكثر من 25 دولة، بهدف تنمية مواهب الأطفال، وصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم الفنية والإبداعية.