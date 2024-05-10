خبراء: التكنولوجيا تنهض بصعوبات التعلم

الشارقة (الاتحاد)

نظم مهرجان الشارقة القرائي للطفل في ملتقى الثقافة جلسة بعنوان: «دور التكنولوجيا في مساعدة المتعلمين الذين يواجهون صعوبات»، شارك فيها كل من الدكتورة أمل الزغبي، والكاتب هشام دامرجي، والخبير في علم النفس الدكتور. آل. الجونز، وأدار اللقاء الإعلامي في إذاعة الشارقة عبدالكريم حنيف.

تكنولوجيا مساعدة

وتحدثت د. أمل الزغبي، وهي أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي في كلية التربية في جامعة بنها المصرية، ومدربة تربوية معتمدة، عن صعوبات التعلم والتكنولوجيا المساعدة، وقالت: «إن هذه الفئات أكثر انتشاراً بين ذوي الإعاقة حيث تبلغ نسبتها 51 %، وتحتاج إلى مزيد من العناية، مشيرة إلى أن من 3 إلى 12 ٪؜ في العالم يعانون من صعوبات في التعلم وعسر في الفهم والقراءة والنطق وتكوين الأفكار، ما يسبب هدراً كببراً في عملية التعليم، لذلك لابد من تشخيص وعلاج عبر أسس علمية وعبر تقنيات مساعدة مدروسة تستهدف الحواس المتعددة للمتعلم البصرية والسمعية والحسية وتنشيطها عبر تدريس متسلسل وتراكمي».

وأضافت: «إن المصاب باضطراب القراءة يستخدم الجانب الأيمن من الدماغ والذي يهتم بالتخيل وهنا تظهر الاستفادة من هذا الجانب، عبر تحفيزه، مع العلم أن لكل حالة علاجها»، مشيرة إلى أن الجلسة فرصة للمطالبة بتعميق الأبحاث حول هذا الأمر والخروج بنتائج تفيد هذه الفئات».

الدعم والاحتواء

هشام دامرجي، وهو شاعر وكاتب قصة ومترجم تونسي لديه مجموعة من الإصدارات موجهة للأطفال واليافعين، واختصاصي علاج النطق وأمراض الكلام، قال:«تجربتي مع ذوي الإعاقة ومن يجدون صعوبات في التعلم أكدت لي أن التعامل بالمشاعر والمحبة، عبر الدعم والاحتواء والصبر على العملية التعليمية من قبل الأسر والتربويين والمشرفين، ووجودهم بالقرب من هذا الطالب، أفضل من التكنولوجيا التي أفرغت الإنسان من محتواه الحقيقي».

وتابع،«في بلادنا العربية، التي لا تمتلك بنية تكنولوجية قوية، الخطر الأساسي للتكنولوجيا يتمثل في استخداماتنا الترفيهية المفرطة لها، باعتبارها وسيلة لعب، وليست وسيلة تربوية، لذلك كانت وسيلة ساعدت في العزلة، وبالنسبة لمن يعانون صعوبات في التعلم فعلاجهم يتمثل في دمجهم عبر الدعم والاحتواء، وسينعكس ذلك كثيراً على تعلمهم».

حلول رائدة

د. آل الجونز، وهو كاتب وخبير تربوي أميركي، ومحاضر جامعي له دراسات في مجال علم النفس وتجربة طويلة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد أنه يؤمن بدور التكنولوجيا الريادي، وما يمكن أن تقدم للبشر، خاصة للفئات التي تحتاجها أكثر، ما يتطلب استخدامات مبكرة للتقنيات لتساعد ذوي الإعاقات الذهنية، أو من يعانون صعوبات في التعلم.

وقال:«لقد رأيت استخدامات عديدة للتكنولوجيا لها نتائج إيجابية، سواء عبر التحفيز الدماغي والشرائح المزروعة دماغياً لتحفيز التفكير والنطق والكلام، وكذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدم نماذج تدريبية وجاهزة لتأهيل هذه الفئات، وتساعد المعلمين والأساتذة».

وأشار الجونز إلى أن التكنولوجيا يجب أن تعمم لتشمل الجميع، خاصة الفئات التي تحتاجها أكثر، وأضاف:«لا يمكن أن نقف متفرجين، ونقول إن الألعاب الإلكترونية مثلاً تشكل خطراً، لكن علينا أن نتعامل مع هذا المد كأمر واقع، ونحاول إلزام شركات الألعاب هذه ببعض المعايير التعليمية، للمضي قدماً بهذه الألعاب في خضم هذه التطورات التقنية المتسارعة».